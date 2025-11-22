خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور بیش از ۶۰ ورزشکار انجام گرفت؛

برگزاری دومین دوره مسابقات پرس سینه و ددلیفت در شیراز

برگزاری دومین دوره مسابقات پرس سینه و ددلیفت در شیراز
کد خبر : 1717414
لینک کوتاه کپی شد.

دومین دوره مسابقات باشگاهی پرس سینه قدرتی و ددلیفت با میزبانی باشگاه اسوه شعبه یک برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مسئول برگزاری این مسابقات، هدف از برگزاری این رویداد را رقابت میان ورزشکاران این مجموعه و تشویق جوانان به ورزش و مسابقات عنوان کرد.

امیر شکرگزار، افزود: این مسابقات زمینه‌ساز آماده‌سازی ورزشکاران برای شرکت در رقابت‌های بزرگ‌تر در سطح استان و کشور است.

وی ادامه داد: در این مسابقات بیش از ۶۰ شرکت‌کننده از تمامی شعب باشگاه‌های اسوه در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور یافتند و با رعایت نظم و مقررات به پایان رسید.

در پایان مسابقات به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.

مسئولان و عوامل برگزاری این مسابقات عبارت بودند از: امیر شکرگزار، قهرمان پرس سینه جهان و مسئول برگزاری؛ کریم بردجی، قهرمان کشور، روابط عمومی پاورلیفتینگ استان و داور مسابقات؛ امید شکرگزار، مدیر مجموعه باشگاه‌های اسوه؛ جواد قدمی، پیشکسوت و قهرمان کشور و رئیس کمیته بازرسی؛ خلیل علیپور، قهرمان آسیا و مسئول کمیته اجرایی و منشی مسابقات؛ محمد قدمی، قهرمان با سابقه کشور و داور مسابقات؛ و همچنین قهرمانان ارزشمند استان و ایران شامل مسعود خلفی، مهدی منفرد، حسین سلطانی، محمد ابراهیم‌زاده، حسین نصیحت‌کن، سالار حسنی و داوود حسینی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب