با حضور بیش از ۶۰ ورزشکار انجام گرفت؛
برگزاری دومین دوره مسابقات پرس سینه و ددلیفت در شیراز
دومین دوره مسابقات باشگاهی پرس سینه قدرتی و ددلیفت با میزبانی باشگاه اسوه شعبه یک برگزار شد.
امیر شکرگزار، افزود: این مسابقات زمینهساز آمادهسازی ورزشکاران برای شرکت در رقابتهای بزرگتر در سطح استان و کشور است.
وی ادامه داد: در این مسابقات بیش از ۶۰ شرکتکننده از تمامی شعب باشگاههای اسوه در ردههای سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور یافتند و با رعایت نظم و مقررات به پایان رسید.
در پایان مسابقات به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.
مسئولان و عوامل برگزاری این مسابقات عبارت بودند از: امیر شکرگزار، قهرمان پرس سینه جهان و مسئول برگزاری؛ کریم بردجی، قهرمان کشور، روابط عمومی پاورلیفتینگ استان و داور مسابقات؛ امید شکرگزار، مدیر مجموعه باشگاههای اسوه؛ جواد قدمی، پیشکسوت و قهرمان کشور و رئیس کمیته بازرسی؛ خلیل علیپور، قهرمان آسیا و مسئول کمیته اجرایی و منشی مسابقات؛ محمد قدمی، قهرمان با سابقه کشور و داور مسابقات؛ و همچنین قهرمانان ارزشمند استان و ایران شامل مسعود خلفی، مهدی منفرد، حسین سلطانی، محمد ابراهیمزاده، حسین نصیحتکن، سالار حسنی و داوود حسینی.