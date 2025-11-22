برگزاری دومین دوره مسابقات پرس سینه و ددلیفت در شیراز

به گزارش ایلنا، مسئول برگزاری این مسابقات، هدف از برگزاری این رویداد را رقابت میان ورزشکاران این مجموعه و تشویق جوانان به ورزش و مسابقات عنوان کرد.

امیر شکرگزار، افزود: این مسابقات زمینه‌ساز آماده‌سازی ورزشکاران برای شرکت در رقابت‌های بزرگ‌تر در سطح استان و کشور است.

وی ادامه داد: در این مسابقات بیش از ۶۰ شرکت‌کننده از تمامی شعب باشگاه‌های اسوه در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور یافتند و با رعایت نظم و مقررات به پایان رسید.

در پایان مسابقات به نفرات برتر حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.

مسئولان و عوامل برگزاری این مسابقات عبارت بودند از: امیر شکرگزار، قهرمان پرس سینه جهان و مسئول برگزاری؛ کریم بردجی، قهرمان کشور، روابط عمومی پاورلیفتینگ استان و داور مسابقات؛ امید شکرگزار، مدیر مجموعه باشگاه‌های اسوه؛ جواد قدمی، پیشکسوت و قهرمان کشور و رئیس کمیته بازرسی؛ خلیل علیپور، قهرمان آسیا و مسئول کمیته اجرایی و منشی مسابقات؛ محمد قدمی، قهرمان با سابقه کشور و داور مسابقات؛ و همچنین قهرمانان ارزشمند استان و ایران شامل مسعود خلفی، مهدی منفرد، حسین سلطانی، محمد ابراهیم‌زاده، حسین نصیحت‌کن، سالار حسنی و داوود حسینی.

