آغاز توزیع قبوض عوارض نوسازی سال ۱۴۰۴ در شیراز
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز از آغاز قریبالوقوع توزیع قبوض عوارض نوسازی سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: شهروندان میتوانند پس از دریافت قبوض، تا پایان سال جاری عوارض نوسازی را بهصورت حضوری یا از طریق سامانههای اعلامشده، پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا، امید گشتاسبی اعلام کرد: این قبوض بهزودی به درب منازل مالکین املاک ارسال خواهد شد و شهروندان میتوانند پس از دریافت آنها تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت عوارض نوسازی از طریق مراجعه حضوری به مناطق یازدهگانه شهرداری یا بهصورت غیرحضوری از طریق سامانههای eshahr.shiraz.ir و sarv.shiraz.ir اقدام کنند.
گشتاسبی با اشاره به مهلت پرداخت این قبوض تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تصریح کرد: پرداخت نقدی در این بازه زمانی مشمول ۱۰ درصد تخفیف ویژه خواهد بود و شهروندان خوشحساب بهصورت خودکار در قرعهکشی جشنواره خوشحسابی سال ۱۴۰۵ شرکت داده میشوند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: در صورت تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات املاک در سامانه شهروندسپاری، مالکان طبق مصوبه خوداظهاری از تخفیف ۷ میلیون ریالی در عوارض نوسازی بهرهمند خواهند شد.
وی همچنین با تأکید بر نقش حیاتی عوارض نوسازی در تأمین منابع مالی پایدار شهرداریها گفت: این درآمدها نقش مهمی در ارتقای خدمات شهری دارند و عملکرد شهرداری شیراز در سال ۱۴۰۳ نیز در پشت قبوض درج شده است که نشاندهنده تلاش مجموعه در مسیر رضایتمندی شهروندان و شفافیت مالی است.