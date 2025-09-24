خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری متهم کلاهبرداری میلیاردی در آزادشهر؛ وعده خودرو، بدون تحویل

دستگیری متهم کلاهبرداری میلیاردی در آزادشهر؛ وعده خودرو، بدون تحویل
کد خبر : 1690622
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از عنوان نمایندگی یکی از شرکت‌های خودروساز، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود.

به گزارش ایلنای گلستان، سیدامیر خشک دامن گفت: این متهم که نمایندگی یکی از خودروسازان داخلی را در آزادشهر در اختیار داشت، طی ماه‌های اخیر با عقد قرارداد و وعده تحویل خودرو، مبالغ کلانی از مردم دریافت کرد اما هیچ خودرویی به خریداران، تحویل نداد. 

خشک دامن گفت: تاکنون ۳۰ نفر از شهروندان، از این فرد شکایت کرده‌اند و مجموع  پولی که این متهم از شاکیان گرفته است، بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دادستان آزادشهر افزود: متهم، امروز دستگیر و روانه زندان شد. 

خشک دامن با بیان این که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد از شهروندانی که به این روش، زیان دیده اند، خواست: برای طرح شکایت به دادسرای آزادشهر  مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی