دستگیری متهم کلاهبرداری میلیاردی در آزادشهر؛ وعده خودرو، بدون تحویل

به گزارش ایلنای گلستان، سیدامیر خشک دامن گفت: این متهم که نمایندگی یکی از خودروسازان داخلی را در آزادشهر در اختیار داشت، طی ماه‌های اخیر با عقد قرارداد و وعده تحویل خودرو، مبالغ کلانی از مردم دریافت کرد اما هیچ خودرویی به خریداران، تحویل نداد.

خشک دامن گفت: تاکنون ۳۰ نفر از شهروندان، از این فرد شکایت کرده‌اند و مجموع پولی که این متهم از شاکیان گرفته است، بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

دادستان آزادشهر افزود: متهم، امروز دستگیر و روانه زندان شد.

خشک دامن با بیان این که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد از شهروندانی که به این روش، زیان دیده اند، خواست: برای طرح شکایت به دادسرای آزادشهر مراجعه کنند.

انتهای پیام/