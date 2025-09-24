دستگیری متهم کلاهبرداری میلیاردی در آزادشهر؛ وعده خودرو، بدون تحویل
دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر از دستگیری فردی خبر داد که با سوءاستفاده از عنوان نمایندگی یکی از شرکتهای خودروساز، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده بود.
به گزارش ایلنای گلستان، سیدامیر خشک دامن گفت: این متهم که نمایندگی یکی از خودروسازان داخلی را در آزادشهر در اختیار داشت، طی ماههای اخیر با عقد قرارداد و وعده تحویل خودرو، مبالغ کلانی از مردم دریافت کرد اما هیچ خودرویی به خریداران، تحویل نداد.
خشک دامن گفت: تاکنون ۳۰ نفر از شهروندان، از این فرد شکایت کردهاند و مجموع پولی که این متهم از شاکیان گرفته است، بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد میشود.
دادستان آزادشهر افزود: متهم، امروز دستگیر و روانه زندان شد.
خشک دامن با بیان این که تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد از شهروندانی که به این روش، زیان دیده اند، خواست: برای طرح شکایت به دادسرای آزادشهر مراجعه کنند.