هوش مصنوعی باید به خدمت کشاورزی بیاید

به گزارش ایلنا، عبدالحسین بهرامی امروز ۱۲ شهریور در کنگره ملی هوش مصنوعی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه شیراز افزود: حمایت بدون ایجاد بازار برای این شرکت‌ها موجب سرخوردگی، مهاجرت و از بین رفتن انگیزه نوآوران می‌شود.

وی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر دولت و قانون برنامه هفتم توسعه را منوط به گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: هم باید از نظر کمی تعداد این شرکت‌ها افزایش یابد و هم جریان نوآوری و فناوری ناشی از آنها باید به بخش‌های اقتصادی و نظام حکمرانی رسوخ کند.

بهرامی خاطرنشان کرد: ایجاد استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور در حوزه کشاورزی باید با تسهیل‌گری و ایجاد بازار همراه باشد تا نیازهای فناورانه بخش کشاورزی رفع شود.

ایران در رتبه ۱۴ تحقیقات هوش مصنوعی اما ۷۵ در کاربرد

رئیس مرکز راهبردی ستادهای اقتصاد دانش‌بنیان با بیان اینکه ایران از نظر تحقیقات بنیادین و مطالعات نظری در حوزه هوش مصنوعی رتبه چهاردهم جهان را دارد اما در کاربرد این فناوری رتبه ۷۵ را کسب کرده است، یادآور شد: پیشرفت‌های علمی باید به ارزش افزوده و رشد اقتصاد دانش‌بنیان تبدیل شود.

به گفته بهرامی، کمبود زیرساخت فنی، ضعف آموزش و توانمندسازی کشاورزان و نبود داده‌های دقیق از مهم‌ترین چالش‌های کاربردی‌سازی هوش مصنوعی در کشاورزی است.

وی ابراز امیدواری کرد: متخصصان حاضر در کنگره راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها ارائه دهند.

پروژه ملی دستیاران هوش مصنوعی در دستور کار

بهرامی از اجرای پروژه «دستیاران هوش مصنوعی وزارتخانه‌ها» به‌عنوان ابتکار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: هدف این طرح کمک به تصمیم‌سازی بهینه و کاهش خطا در مدیریت بخش‌های مختلف کشور است.

وی افزود: دستیار هوش مصنوعی وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تیم دانشگاه شیراز در حال شکل‌گیری است و می‌تواند ظرفیت ارزشمندی برای آینده کشاورزی کشور باشد.

وی تأکید کرد: توسعه کاربرد هوش مصنوعی در کشور بدون سرمایه انسانی ممکن نیست و گسترش هسته‌های پژوهشی و تیم‌های تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید در اولویت باشد.

بهرامی آمادگی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری را برای همکاری با دانشگاه شیراز و هسته‌های فناور این دانشگاه اعلام کرد.

رئیس مرکز راهبردی ستادهای اقتصاد دانش‌بنیان ابراز امیدواری کرد: سال آینده در ادامه این کنگره شاهد شکل‌گیری استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیانی باشیم که محصولاتشان در بخش کشاورزی به‌کار گرفته شده و از الگوهای موفق و مدل‌های نوین تحول‌آفرین رونمایی شود.

