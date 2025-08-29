به گزارش ایلنا، سید علاالدین کراماتی در این مراسم بر اهمیت انرژی و برق در توسعه مدرن و نقش آن در زندگی روزمره شهروندان تاکید کرد و گفت محرومیت از برق می‌تواند با دشواری‌های فراوانی همراه باشد.

وی با اشاره به ناترازی‌های گذشته افزود: در روستاها زیرساخت‌ها فراهم شد، اما ایجاد زمینه‌های اشتغال مردم مغفول ماند. این غفلت باعث مهاجرت و شکل‌گیری حاشیه‌نشینی شد و زیرساخت‌ها در شهرهای کوچک بلااستفاده ماند.

کراماتی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته ادامه داد: کدام کشور برای خدمات به یک فرد چند بار هزینه می‌کند؟ ما با عدم برنامه‌ریزی عالمانه، سرمایه‌های کشور را از دست دادیم و در صورت ادامه مسیر فعلی، آینده سخت‌تری در انتظارمان است.

وی بر لزوم اقدام هوشمندانه و تمرکز بر اشتغال تاکید کرد و افزود: با توجه به فرهنگ ایرانی و ارزش‌های دینی، ایران و ایرانی می‌تواند بار دیگر ققنوس‌وار از خاکستر برخیزد و نشان دهد که در برابر سختی‌ها تسلیم نخواهد شد.

انتهای پیام/