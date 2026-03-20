توزیع ۴۰۰ هزار بسته معیشتی ویژه محرومین و آسیب دیدگان جنگ توسط بنیاد برکت

به گزارش ایلنا، سید امیر حسین مدنی با تشریح اقدامات بنیاد برکت در پویش ایران همدل گفت: در راستای یاری و کمک به مردم پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به محرومین در قالب پویش ایران همدل، با حمایت از فعال سازی ظرفیت بیش از 1500 پایگاه ایران همدل در سراسر کشور حمایت از خانواده های محروم و کم برخوردار و همچنین آسیب دیدگان در جنگ رمضان، ۳۵۰ هزار بسته معیشتی به محرومین قبل از جنگ توزیع شد و ۵۰ هزار بسته نیز در حال توزیع به خانواده های اسیب دیده از جنگ است که مجموعا به ۴۰۰ هزار بسته خواهد رسید.