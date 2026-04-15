در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
کار سخت نیروهای برق در شرایط جنگی/ اهداف اقتصاد مقاومتی دور از دسترس نیست
عضو هیأتمدیره کانون عالی پیمانکاران برق کشور، با اشاره به نامگذاری سال با عنوان اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی تأکید کرد: این شعار، نقشه راهی روشن برای تمامی بخشهای صنعتی و زیربنایی کشور است و حوزه برق نیز باید بیش از گذشته بر همافزایی، انسجام درونی و حفظ ثبات شبکه تمرکز کند.
سید محمود حمیدی در گفتگو با ایلنا، با تأکید بر اینکه شعار سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، نقشه راهی روشن برای تمامی بخشهای صنعتی و زیربنایی کشور است، اظهار داشت: حوزه صنعت برق نیز به عنوان یکی از ارکان حیاتی کشور، باید بیش از پیش بر همافزایی، انسجام درونی و حفظ ثبات شبکه تمرکز کند.
حمیدی گفت: در شرایط جنگی پیمانکاران برق، با توجه به گستردگی فعالیتهایشان در سراسر ایران، نقشی مستقیم در این پایداری ایفا میکنند. کانون عالی پیمانکاران برق کشور، با برخورداری از تعداد کثیری عضو فعال، همواره در شرایط سخت اقتصادی، تحریمها و بحرانها، در کنار مردم و کشور ایستاده است.
وی با اشاره به رویکرد اقتصاد مقاومتی، مأموریت اصلی پیمانکاران برق را تقویت توان داخلی، توسعه فناوریهای بومی و افزایش تابآوری شبکه برق برشمرد و تأکید کرد: امروز، در راستای تحقق این شعار، تمرکز ما بر بومیسازی دانش فنی و تجهیزات است تا وابستگی را به حداقل برسانیم.
حمیدی همچنین بر اهمیت نقش کانون عالی پیمانکاران برق کشور در سیاستگذاری و هماهنگیهای ملی تأکید کرد و گفت: این کانون در حوزههایی مانند ارتقای استانداردهای اجرایی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ساماندهی پیمانکاران و مشارکت در پروژههای توسعهای کشور، نقشی کلیدی ایفا میکند و همواره تلاش کرده است تا هماهنگی لازم میان بخش دولتی و خصوصی در صنعت برق ایجاد شود.
وی در پایان اظهار کرد: با وحدت و امنیت ملی و با تکیه بر توان نیروهای متخصص داخلی، اقتصاد مقاومتی نهتنها دستیافتنی، بلکه موتور محرک آینده صنعت برق خواهد بود. ما اطمینان داریم که با این رویکرد، میتوانیم چالشهای پیش رو را پشت سر گذاشته و به سوی توسعه پایدار گام برداریم.