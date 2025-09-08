خبرگزاری کار ایران
وزیر کار:

معترضان به حذف یارانه کمتر از پنج درصد هستند/ احتمال اشتباه بعید است

کد خبر : 1683466
وزیر رفاه احتمال اشتباه دولت در حذف یارانه سه دهک ثروتمند را بسیار بعید دانست.

به گزارش ایلنا،  وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه تنها ۴.۸ درصد حذف شدگان از یارانه نقدی اعتراض کرده‌اند، گفت: احتمال اشتباه در حذف یارانه بگیران، بسیار بعید است. 

احمد میدری، در حاشیه آیین افتتاح ویدیو کنفرانسی طرح‌های تعاونی تعدادی از استانها به مناسبت هفته تعاون درباره حذف برخی افراد دهک‌های پایین از دریافت یارانه نقدی اظهار کرد: میزان اعتراض به حذف از یارانه کمتر از ۵ درصد و تنها ۴.۸ درصد بوده است. 

وی ادامه داد: بنابراین اینکه اشتباه در جریان حذفیات رخ داده باشد، خیلی بعید است با این حال فرآیند ثبت اعتراض آسان است و سیستم شناسنامه دقیق درآمدی آن‌ها را در اختیارشان قرار می‌دهد. 

میدری بیان کرد: اگر افراد اعلام کنند که درآمدشان از این میزان کمتر است، باید اطلاعات دقیق ارائه دهند.

 

