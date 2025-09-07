نجات دامدار ۳۵ساله در ارتفاعات الموت قزوین

به گزارش ایلنا، حادثه برای یک کارگر دامدار در ارتفاعات الموت شرقی در استان قزوین اتفاق افتاد و طی آن یک کارگر دامدار ۳۵ساله حین کار شبانه به دلیل سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد.

بر اساس این گزارش، گروهای امدادی پس از ساعت‌ها کوه‌پیمایی شبانه و شب‌مانی در محل حادثه، توانستند کارگر دامدار را نجات داده و پس از بررسی وضعیت، او را به عوامل اورژانس هوایی تحویل دهند.

