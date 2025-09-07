ساعتها جستجو در کوهستان؛
نجات دامدار ۳۵ساله در ارتفاعات الموت قزوین
یک کارگر دامدار که در ارتفاعات الموت قزوین دچار حادثه سقوط شده بود، توسط نیروهای امدادی نجات یافت.
به گزارش ایلنا، حادثه برای یک کارگر دامدار در ارتفاعات الموت شرقی در استان قزوین اتفاق افتاد و طی آن یک کارگر دامدار ۳۵ساله حین کار شبانه به دلیل سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت شد.
بر اساس این گزارش، گروهای امدادی پس از ساعتها کوهپیمایی شبانه و شبمانی در محل حادثه، توانستند کارگر دامدار را نجات داده و پس از بررسی وضعیت، او را به عوامل اورژانس هوایی تحویل دهند.