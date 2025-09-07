خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۴۲ روز از حادثه مرگ ۴ کارگر معدن شازند گذشت؛

هنوز اثری از پیکر مرحوم «آیت رضایی» نیست!

هنوز اثری از پیکر مرحوم «آیت رضایی» نیست!
کد خبر : 1683100
لینک کوتاه کپی شد.

چهارصدو چهل ودو روز از حادثه مرگ ۴ کارگر در معدن شازند گذشت و هنوز خبری از کشف پیکر آخرین کارگر جا مانده در زیر خروارها خاک و سنگ نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۷ خردادماه سال ۱۴۰۳، معدن شن ماسه شازند ریزش کرد و چهار کارگر زیر کوهی از خاک و سنگ گرفتار شدند. در روزهای نخست اجساد سه نفر از کارگران محبوس در این حادثه پیداشد؛ اما هنوز دسترسی به نفر چهارم بعد از گذشت حدود ۴۴۲ روز میسر نشده است.

یک منبع کارگری در ارتباط با آخرین وضعیت عملیات جستجوی پیکر چهارمین کارگر مفقودی گفت: آخرین مفقودی حادثه معدن شن وماسه شازند، مرحوم «آیت رضایی» است که بعد از گذشت ۴۴۲ روز هنوز خبری از کشف پیکر وی نیست و با بی‌تفاوتی مسئولان، معدن هم به روال عادی به کار خود ادامه می‌دهد.

او گفت: بر خلاف نظر برخی مسئولان که مدعی‌اند کار جستجو برای پیدا شدن اثری از مرحوم رضایی ادامه دارد، در واقع امدادگران از ماه‌ها پیش عملیات جستجو را متوقف کرده‌اند و معدن هم به طور معمول به کار روزانه خود ادامه می‌دهد؛ شاید در ضمن کار اثری از کارگر جانباخته پیدا شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی