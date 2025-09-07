۴۴۲ روز از حادثه مرگ ۴ کارگر معدن شازند گذشت؛
هنوز اثری از پیکر مرحوم «آیت رضایی» نیست!
چهارصدو چهل ودو روز از حادثه مرگ ۴ کارگر در معدن شازند گذشت و هنوز خبری از کشف پیکر آخرین کارگر جا مانده در زیر خروارها خاک و سنگ نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۷ خردادماه سال ۱۴۰۳، معدن شن ماسه شازند ریزش کرد و چهار کارگر زیر کوهی از خاک و سنگ گرفتار شدند. در روزهای نخست اجساد سه نفر از کارگران محبوس در این حادثه پیداشد؛ اما هنوز دسترسی به نفر چهارم بعد از گذشت حدود ۴۴۲ روز میسر نشده است.
یک منبع کارگری در ارتباط با آخرین وضعیت عملیات جستجوی پیکر چهارمین کارگر مفقودی گفت: آخرین مفقودی حادثه معدن شن وماسه شازند، مرحوم «آیت رضایی» است که بعد از گذشت ۴۴۲ روز هنوز خبری از کشف پیکر وی نیست و با بیتفاوتی مسئولان، معدن هم به روال عادی به کار خود ادامه میدهد.
او گفت: بر خلاف نظر برخی مسئولان که مدعیاند کار جستجو برای پیدا شدن اثری از مرحوم رضایی ادامه دارد، در واقع امدادگران از ماهها پیش عملیات جستجو را متوقف کردهاند و معدن هم به طور معمول به کار روزانه خود ادامه میدهد؛ شاید در ضمن کار اثری از کارگر جانباخته پیدا شود.