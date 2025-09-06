به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی نوشت: بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند و از خدمات این سازمان در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی بهره‌مند می‌شوند. ارسال پیامک اطلاعات بیمه‌ای به شاغلان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی ماهانه انجام می‌شود و این طرح با هدف افزایش شفافیت، اطلاع بیمه‌شدگان از حقوق خود همچنین حمایت از حقوق بیمه‌ای کارگران از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی اجرا شده است تا سه موضوع مهم دستمزد مبنای کسر حق بیمه، تعداد روزهای کارکرد در ماه و عناوین شغلی به‌صورت ماهانه به اطلاع بیمه‌شدگان برسد.

همه خدماتی که سازمان تأمین‌اجتماعی در مواردی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی، برقراری مستمری بازماندگان و برخی غرامت‌ها به بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد، تابعی از حقوق مبنای کسر حق بیمه، روزهای کارکرد در هر ماه و نیز عناوین شغلی بیمه‌شدگان است.

اگر عنوان شغلی، دستمزد مبنای کسر حق بیمه و همین طور روزهای کارکرد در هر ماه افراد مشمول قانون تأمین‌اجتماعی به شکل واقعی به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام نشود و حق بیمه افراد برمبنای اطلاعات واقعی در این زمینه محاسبه و پرداخت نشود، بیمه‌شدگان تأمین‌اجتماعی در زمان نیاز به بهره‌مندی از خدمات و مواهب بیمه تأمین‌اجتماعی دچار مشکل شده و ممکن است متضرر شوند.

طرح اطلاع‌رسانی ماهانه از طریق ارسال پیامک به بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی؛ با رویکرد پیشگیری از بروز مشکلات آتی برای بیمه‌شدگان اجرا شد تا اگر مشکلی در این موارد وجود دارد، در ابتدا با تعامل بین کارگران و کارفرمایان حل شود و اگر از این طریق مشکلات احتمالی حل نشد، تامین اجتماعی آمادگی دارد برای کمک به حل اختلافات درباره دستمزد مبنای کسر حق بیمه، عناوین شغلی و نیز روزهای کارکرد ماهانه، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

با توجه به این‌که اعتراض به‌عنوان شغلی، تعداد روزهای کارکرد ماه و دستمزد مبنای کسر حق بیمه؛ از دعاوی پرتکرار بیمه‌شدگان در دیوان عدالت اداری است؛ با ارسال این پیامک، کارگران از هر سه مورد یادشده که کارفرما برای آن‌ها گزارش کرده است در قالب یک پیامک مطلع می‌شوند و در صورت لزوم، قبل از آن‌که نیاز به خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی پیدا کنند، در مورد اصلاح آن اقدام خواهند کرد.

پیامک‌های ماهانه واریز حق بیمه، به‌منظور اطلاع ذی‌نفعان از روزهای کارکرد در هر ماه، دستمزد مبنای کسر حق بیمه و عنوان شغلی؛ از انتهای سال ۱۴۰۲ در دو استان کشور اجرا شده بود و از ابتدای خرداد ۱۴۰۳، برای عموم بیمه‌شدگانی که در سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es. tamin. ir ثبت‌نام کرده‌اند، ارسال می‌شود.

مغایرت اطلاعات را اعلام کنید

درصورتی که بیمه‌شده مغایرتی در اطلاعات دریافتی مشاهده کند، می‌تواند با مراجعه به شعب سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی به نشانی es. tamin. ir در بخش بیمه‌شدگان/ خوداظهاری/ اعتراض به سابقه دارای کسری کارکرد یا اشکال؛ اعتراض خود را ثبت کند.

از آن‌جا که این پیامک به شماره تلفن همراهی که در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین‌اجتماعی ثبت شده ارسال می‌شود، از همه بیمه‌شدگانی که تاکنون در این سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام در این سامانه به نشانی es. tamin. ir و ثبت شماره تماس خود اقدام کنند.

بیمه‌شدگانی که پیش از این در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات آن‌ها به‌ویژه شماره تلفن همراه تغییر کرده است، نیز باید سریع‌تر به این سامانه مراجعه و اطلاعات خود را به‌روزرسانی کنند.

ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه غیرحضوری تأمین اجتماعی ضروری است

در راستای صیانت از حقوق بیمه‌شدگان و اطلاع‌رسانی پیامکی، ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه غیرحضوری این سازمان ضروری است همچنین، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در محتوای پیامک دریافتی که بعد از ثبت لیست بیمه توسط کارفرما ارسال می‌شود، امکان ثبت اعتراض از طریق شعب سازمان یا سامانه خدمات غیرحضوری فراهم است.

سازمان تأمین اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت خدمات و حفاظت از منافع بیمه‌پردازان، اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است چرا که بهره‌مندی از خدماتی نظیر برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، غرامت ایام بیماری و فوت، مستقیم به حقوق و مزایای ثبت‌شده، تعداد روزهای بیمه‌پردازی و عنوان شغلی وابسته است. به همین دلیل سازمان تأمین اجتماعی از تمامی بیمه‌شدگان دعوت می‌کند در راستای بهره‌مندی به‌موقع و صحیح از خدمات، هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام یا به‌روزرسانی اطلاعات خود در سامانه غیرحضوری es.tamin.ir یا برنامه کاربردی «تامین من» اقدام کنند.

