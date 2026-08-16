او افزود: ستاد ملی هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام در معاونت گردشگری وزارتخانه و در کنار ستاد استانی این رویداد تشکیل خواهد شد و ضروری است زمان برگزاری جشنواره نیز در اسرع وقت و به‌گونه‌ای تعیین شود که با دیگر رویدادهای مهم ملی هم‌پوشانی نداشته باشد.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت استفاده از جشنواره‌های بزرگ گردشگری برای توسعه سایر ظرفیت‌های تخصصی استان‌ها بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که در کنار رویدادهای بزرگ، برنامه‌های تخصصی و مکمل گردشگری نیز طراحی و اجرا شود.

او گفت: با توجه به ظرفیت‌های گلستان در حوزه گردشگری سلامت، پیشنهاد می‌شود هم‌زمان با جشنواره هجدهم، رویداد گردشگری سلامت استان نیز با مشارکت شورای راهبری گردشگری سلامت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برنامه‌ریزی شود.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به حضور خود در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام افزود: در مدت حضورم در دوره گذشته، رضایتمندی مردم از جشنواره و تنوع برنامه‌های آن کاملاً مشهود بود. این رویداد ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان یکی از برنامه‌های موفق و الگوساز کشور معرفی شود.

تقویت هماهنگی‌های ملی و بین‌المللی

او همچنین سیدمصطفی فاطمی‌فیروزآبادی مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی معاونت گردشگری را همانند سال‌های گذشته به‌عنوان نماینده این معاونت برای هماهنگی امور جشنواره معرفی کرد و خواستار مشارکت مسلم شجاعی مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در هماهنگی‌های مرتبط با ابعاد بین‌المللی و بازارهای هدف این رویداد شد.

محسنی‌بندپی همچنین از معاونان و مدیران ستادی معاونت گردشگری خواست پیشنهادهای تخصصی خود برای غنی‌تر شدن هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام را در اختیار دبیرخانه ملی و استانی قرار دهند.

جلسه شورای معاونان معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با دستور کار بررسی برنامه‌ریزی و نحوه برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام، امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تهران برگزار شد.

این جلسه با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، معاونان و مدیران ستادی معاونت گردشگری وزارتخانه برگزار و در آن درباره تشکیل ستاد ملی جشنواره، تقویت ابعاد ملی و بین‌المللی رویداد، برگزاری پیش‌رویدادها و برنامه‌های تخصصی هم‌زمان و همچنین استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان بحث و تبادل‌نظر شد.