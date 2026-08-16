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کسب رتبه سوم مسابقات آشپزی جام صلح برای هنرمند آذربایجان شرقی

کسب رتبه سوم مسابقات آشپزی جام صلح برای هنرمند آذربایجان شرقی
کد خبر : 1826520
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هنرمند و فعال صنایع‌دستی آذربایجان شرقی با حضور در پنجمین جشنواره فرهنگی و آشپزی «نواسارد» ارمنستان، ضمن معرفی بخشی از ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، در رقابت‌های بین‌المللی آشپزی «جام صلح» نیز شرکت کرد و موفق به کسب رتبه سوم این مسابقات شد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پنجمین جشنواره فرهنگی و آشپزی «نواسارد» مردادماه ۱۴۰۵ در شهر سیسیان ارمنستان برگزار شد و هنرمندان، سرآشپزها و فعالان حوزه صنایع‌دستی از کشورهای مختلف در آن حضور یافتند. ایران نیز با حضور گسترده استان‌های مختلف و برپایی بیش از ۴۰ غرفه در این رویداد بین‌المللی شرکت کرد.

در این میان، فاطمه آقازاده، هنرمند و فعال صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، با حضور در جشنواره نواسارد، ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان را در دو بخش صنایع‌دستی و آشپزی معرفی کرد.

غرفه صنایع‌دستی این هنرمند با ارائه نمونه‌هایی از هنرهای سنتی و بومی آذربایجان شرقی از جمله سفال، ورنی، ممقان‌دوزی، مکرومه‌بافی و روسری کلاقه‌ای برپا شد و آثار به نمایش درآمده مورد توجه و استقبال بازدیدکنندگان ارمنستانی و گردشگران حاضر در جشنواره قرار گرفت.

همچنین فاطمه آقازاده در بخش رقابت‌های بین‌المللی آشپزی «جام صلح» حضور یافت و با ارائه غذاها و خوراک‌های سنتی ایرانی از جمله کوفته تبریزی، دلمه برگ، حلوای سنتی و شیرینی، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و غذایی آذربایجان شرقی و ایران را به شرکت‌کنندگان و داوران این رویداد معرفی کرد.

حضور این هنرمند آذربایجان شرقی در رقابت‌های آشپزی «جام صلح» با کسب رتبه سوم همراه شد و این موفقیت، جلوه‌ای دیگر از توانمندی هنرمندان و فعالان فرهنگی و صنایع‌دستی استان در رویدادهای بین‌المللی بود.

جشنواره نواسارد با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی و گردشگری میان ایران و ارمنستان برگزار شد و حضور هنرمندان ایرانی در بخش‌های مختلف آن، زمینه‌ای برای معرفی هنرهای سنتی، فرهنگ غذایی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران به مخاطبان بین‌المللی فراهم کرد.

این رویداد همچنین هم‌زمان با امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهرهای سیسیان ارمنستان و لاهیجان ایران برگزار شد و به‌عنوان زمینه‌ای برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور مورد توجه قرار گرفت.

 

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