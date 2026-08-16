کسب رتبه سوم مسابقات آشپزی جام صلح برای هنرمند آذربایجان شرقی

در این میان، فاطمه آقازاده، هنرمند و فعال صنایع‌دستی آذربایجان شرقی، با حضور در جشنواره نواسارد، ظرفیت‌های هنری و فرهنگی استان را در دو بخش صنایع‌دستی و آشپزی معرفی کرد.

غرفه صنایع‌دستی این هنرمند با ارائه نمونه‌هایی از هنرهای سنتی و بومی آذربایجان شرقی از جمله سفال، ورنی، ممقان‌دوزی، مکرومه‌بافی و روسری کلاقه‌ای برپا شد و آثار به نمایش درآمده مورد توجه و استقبال بازدیدکنندگان ارمنستانی و گردشگران حاضر در جشنواره قرار گرفت.

همچنین فاطمه آقازاده در بخش رقابت‌های بین‌المللی آشپزی «جام صلح» حضور یافت و با ارائه غذاها و خوراک‌های سنتی ایرانی از جمله کوفته تبریزی، دلمه برگ، حلوای سنتی و شیرینی، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و غذایی آذربایجان شرقی و ایران را به شرکت‌کنندگان و داوران این رویداد معرفی کرد.

حضور این هنرمند آذربایجان شرقی در رقابت‌های آشپزی «جام صلح» با کسب رتبه سوم همراه شد و این موفقیت، جلوه‌ای دیگر از توانمندی هنرمندان و فعالان فرهنگی و صنایع‌دستی استان در رویدادهای بین‌المللی بود.

جشنواره نواسارد با هدف تقویت پیوندهای فرهنگی و گردشگری میان ایران و ارمنستان برگزار شد و حضور هنرمندان ایرانی در بخش‌های مختلف آن، زمینه‌ای برای معرفی هنرهای سنتی، فرهنگ غذایی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران به مخاطبان بین‌المللی فراهم کرد.

این رویداد همچنین هم‌زمان با امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهرهای سیسیان ارمنستان و لاهیجان ایران برگزار شد و به‌عنوان زمینه‌ای برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور مورد توجه قرار گرفت.