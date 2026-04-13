ارنست همینگوی:
وقتی جنگی در گرفت، فقط باید آن را بُرد
ارنست همینگوی، نویسنده برنده نوبل ادبیات که سابقه فعالیت به عنوان خبرنگار جنگی را نیز داشته، در جملهای کوتاه اما تکاندهنده به ذات جنگ اشاره کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از as، ارنست همینگوی، نویسنده معروف آمریکایی در دوران جنگ خبرنگار بوده است. او به جملات کوتاه و حتی داستانهای چندکلمهای نیز معروف بود. یکی از دلایل جملات ساده، روان و کوتاه همینگوی، تلگراف اخبار در دوران جنگ بود، که باید ساده و کوتاه باشند.
همینگوی که در سال ۱۹۵۴ برنده جایزه نوبل ادبیات شد، زندگیاش پر از ماجراجویی بود که نقشی تعیینکننده در آثارش ایفا کرد. این نویسنده در چند کتاب از جمله «زنگها برای که به صدا درمیآیند» از تجربهاش به عنوان خبرنگار جنگی الهام گرفت.
همینگوی در طول دوران فعالیت ادبی خود جملات بهیادماندنی بسیاری از خود به جای گذاشته، اما یکی از تکاندهندهترین آنها چنین است: «وقتی جنگی در گرفت، فقط یک کار میشود کرد؛ باید آن را بُرد، زیرا شکست چیزهایی به همراه میآورد که از هر اتفاقی که ممکن است در جنگ رخ دهد، بدتر است.»
این جمله ارزش تأمل دارد، بهویژه با توجه به اینکه همینگوی جنگ را از نزدیک تجربه کرد و نه تنها جنگ داخلی اسپانیا، بلکه جنگ جهانی اول و دوم را نیز پوشش خبری داد.
همینگوی در آثار دیگری همچون «خورشید همچنان میدمد» و «وداع با اسلحه» نیز به موضوع جنگ پرداخته است.