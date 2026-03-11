بیانیه معاونین، مدیران و مسئولین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه

به گزارش ایلنا، معاونین، مدیران و مسئولین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در بیعت و تجدید میثاق با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته بیانیه‌ای صادر کردند.

متن  بیانه به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اَلیوم یئِس الّذین کفروا مِن دینکم، فلاتخشَوهُم وَاخشَونِ (۳مائده)

آجرک الله یا مولانا یا صاحب الزمان(عج) فی مصیبة استشهاد نائب العزیز، مولانا الخامنئی

شهادت مظلومانه و مقتدرانه رهبر حکیم و عزیز انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای قُدّس سرّه، به دست شقی‌ترین و رسواترین رژیم‌های شیطان صفت، داغ سنگینی بر دل امت اسلام نهاد. 

این مصیبت بزرگ، موجب قیام و بعثت مردمی عاشقان آن امام شهید در سراسر کشور و حضور شبانه‌روزی میلیون‌ها نفر در مساجد و میادین و خیابان‌ها شد.

این حضور حماسی و برخاسته از بصیرت و دلدادگی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، نقشه‌های فتنه‌گران را نقش برآب کرده و به یاری خدا موجب ناامیدی بدخواهان و نابودی ریشه‌های حیات آنان خواهد شد.

در بحبوحه این اندوه جانکاه، اقدام انقلابی مجلس خبرگان، در اولین شب از شبهای قدر، روحی تازه به پیکره امت داغدار دمید و فقدان امام امت را با جایگزینی شایسته حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته، جبران نمود و حماسه و امید و اقتدار امت و رزمندگان خط مقدم و جبهه مقاومت و عموم آزادی خواهان و موحدان را به اوج رساند و انگیزه و ثبات قدم آنان در استمرار حرکت انبیا و اولیای الهی را صدچندان کرد.

ما معاونین، مدیران و مسئولین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، بر خود لازم می‌دانیم از دقت و سرعت خبرگان امت، آن هم در این شرایط حساس جنگی، با این انتخاب هوشمندانه و مبتنی بر بصیرت، تشکر نماییم و توفیقات آنها را در انجام رسالت‌های محوله از خداوند متعال مسألت نماییم.

مجموعه شورای معاونین، مدیران و مسئولین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ضمن تسلیت شهادت جانسوز والد معظم و امام شهید، به خدمت رهبر معظم و معزز انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله حاج سید مجتبی حسینی خامنه‌ای دامت برکاته، با قلبی مالامال از امید و شوق و شکرگزاری از این نعمت و ذخیره الهی، بیعت شرعی و عهد خون و پیمان نصرت خود را خدمت امام عزیز امت، که واجد بالاترین نصاب صلاحیت‌های لازم رهبری امت هستند، اعلام می‌داریم.

امیدواریم با هدایتها و تدابیر معظم‌له فصل جدیدی را در استمرار پیشرفت و استقلال و عزت کشور اسلامی و فعالیتهای محور ولایت و سازماندهی نیروهای جبهه مؤمنین و انقلابیون متعهد و همچنین تحولات مثبت؛ فراتر از گذشته، در سیر تکاملی حوزه علمیه انقلابی قم و حوزه‌های علمیه سراسر کشور و روحانیت معظم را شاهد باشیم.

از خداوند حکیم، منان و جبار، برای امام و ولی‌امر مسلمین سلامتی و عافیت، حفظ از کید دشمنان، بهره‌مندی از عنایات خاصه الهی و هدایت ویژه حضرت بقیة الله الأعظم ارواحنا فداه، شکست دشمنان و بدخواهان، موفقیت در سربلندی و اوج آیین توحیدی اسلام، اهتزاز پرچم لا اله الا الله بر قلل رفیع عالم، زعامت امت اسلامی و اعتلای ایران عزیز و کشورهای اسلامی را مسألت داریم.

