روایت «ایران خاتون» برای بانوان در فرهنگسرای نیاوران
نمایش آیینی «ایران خاتون» کاری از گروه فرهنگی هنری هرنگ، به کارگردانی سعیده ترکاشوند در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، گروه هرنگ در سی چهارمین اجرای خود، روایت آیینهای شهرهای ایران را در نمایش «ایران خاتون» به کارگردانی سعیده ترکاشوند و نویسندگی رزا باقری، روز جمعه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ در سالن خلیج فارس روی صحنه خواهدبرد.
گروه بیاض به سرپرستی مهران عظیمی، گروه روژآوا به سرپرستی روژینا مرادیان تهرانی، گروه سرمست به سرپرستی لیلا یکانیزاده، گروه نرمهوا به سرپرستی آیدا محمودی و با نوازندگی ساز نیانبان توسط مریم وفایی، گروه هرنگ به سرپرستی سعیده ترکاشوند را در اجرای این نمایش همراهی خواهند کرد.
علاقمندان به هنرهای نمایشی میتوانند بلیت این برنامه را از طریق سایت ایران کنسرت تهیه نمایند.