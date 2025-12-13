جوآنا ترولوپ در ۸۲سالگی درگذشت

به گزارش ایلنا، جوآنا ترولوپ، رمان‌نویس بریتانیایی، در ۸۲سالگی درگذشت.به گفته خانواده‌اش، او روز پنج‌شنبه، در آرامش و در خانه، چشم از جهان فروبست.

ترولوپ بیش از سه دهه از چهره‌های ثابت بازار کتاب بریتانیا بود.

جیمز گیل، نماینده ادبی ترولوپ، در پیامی گفت: «با اندوه بسیار، خبر درگذشت جوآنا ترولوپ را دریافت کردیم؛ نویسنده‌ای محبوب، تحسین‌شده و به‌غایت خوانده‌شده. فقدان او برای خانواده، دوستان و البته انبوه خوانندگانش سنگین خواهد بود.»

