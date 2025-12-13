خبرگزاری کار ایران
جوآنا ترولوپ در ۸۲سالگی درگذشت

جوآنا ترولوپ، رمان‌نویس پرخواننده‌ای که دهه‌ها با روایت‌های دقیق و بی‌اغراق از زندگی خانوادگی و عاطفی بریتانیایی‌ها شناخته می‌شد، در ۸۲سالگی درگذشت؛ نویسنده‌ای که «امر عادی» را به موضوعی جدی و ادبی بدل کرد.

به گزارش ایلنا، جوآنا ترولوپ، رمان‌نویس بریتانیایی، در ۸۲سالگی درگذشت.به گفته خانواده‌اش، او روز پنج‌شنبه، در آرامش و در خانه، چشم از جهان فروبست.

ترولوپ بیش از سه دهه از چهره‌های ثابت بازار کتاب بریتانیا بود. 

جیمز گیل، نماینده ادبی ترولوپ، در پیامی گفت: «با اندوه بسیار، خبر درگذشت جوآنا ترولوپ را دریافت کردیم؛ نویسنده‌ای محبوب، تحسین‌شده و به‌غایت خوانده‌شده. فقدان او برای خانواده، دوستان و البته انبوه خوانندگانش سنگین خواهد بود.»

 

 

