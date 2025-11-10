در نشست خبری جشنواره مطرح شد؛
دعوت از هنرمندان سراسر دنیا برای حضور در جشنواره فیلم عمار/ هنر را در خدمت بیداری ملتها به کار گیریم
نشست خبری شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» صبح امروز ۱۹ آبان در حسینیه هنر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در ابتدای این نشست مرضیه هاشمی دبیر شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار با اشاره به شرایط کنونی جهان و تأکید بر محوریت جریان مقاومت، گفت: جشنواره عمار همواره بر تمدن و مقاومت تمرکز داشته، اما در این دو سال با توجه به جنایات آمریکا و غربیها و بیداری ملتهای سراسر دنیا در برابر نسلکشی فلسطین، تمرکز ویژهای بر این موضوع داریم.
وی با اعلام بینالمللیشدن این دوره از جشنواره، افزود: از هنرمندان سراسر دنیا، بهویژه هنرمندان مرتبط با محور مقاومت، دعوت میکنیم تا در شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار شرکت کنند. امروز شاهد بیداری ملتها نه فقط در لبنان و یمن، که در آفریقا و آمریکای جنوبی نیز هستیم.
وی با معرفی بخشهای مختلف جشنواره که شامل فیلم داستانی، کوتاه، نیمه بلند، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فضای مجازی، هوش مصنوعی و… است، گفت: با هنرمندان مختلفی در نقاط مختلف جهان صحبت کردهام که پیش از این بسیار فعال بودند، اما اکنون ترس عجیبی از لحاظ امنیتی دارند. امروز هنرمندان از سراسر جهان بهویژه از لبنان، غزه، یمن، آفریقا و آمریکای جنوبی در کنار ملتهای مظلوم ایستادهاند و ما از همه آنان دعوت میکنیم تا در این نبرد تصویر و معنا، صدای حقطلبی ملتها باشند.
هاشمی با تأکید بر اینکه استکبار جهانی و هوادارانش هراسان شدهاند، اظهار کرد: هرگز از سال ۱۹۴۷ که این رژیم صهیونیستی ایجاد شد، تاکنون ملتهای جهان تا این حد بیدار نبودهاند، به ویژه نسل جوان که احساس میکنند آیندهای بسیار خطرناک در انتظار است.
دبیر جشنواره عمار خاطرنشان کرد: اگرچه آنان تمام تلاش خود را برای کاهش فعالیتها و تأثیرگذاری هنرمندان انجام میدهند، اما برعکس دارد اتفاق میافتد. البته هنرمندان باید بسیار مراقب باشند.
هاشمی با یادی از مرحوم نادر طالبزاده تأکید کرد: طالبزاده هیچگاه نمیخواست جشنواره عمار صرفاً برای قشر خاصی باشد؛ او به دنبال گفتوگو، همافزایی و اتحاد میان همه هنرمندان دغدغهمند بود. امروز نیز باید در دفاع از حق و حقیقت، متحد باشیم و هنر را در خدمت بیداری ملتها بهکار گیریم.
در بخش دیگر این نشست محمدحسین صبوری دبیر اجرایی جشنواره عمار با اشاره به انتشار فراخوان جشنواره در پنجم مهر و تمدید مهلت ارسال آثار تا ۲۵ آبان اظهار داشت: رسالت اصلی جشنواره عمار حمایت از هنر و هنرمند متعهد است. به همین دلیل، امسال در کنار خانواده دکتر احمدرضا بیضایی هستیم که از آبان سال گذشته بدون دلیل مشخص در ترکیه بازداشت شده است. دکتر بیضایی از چهرههای فرهنگی و سینمایی و از شرکتکنندگان چندین دوره جشنواره عمار بوده است.
صبوری در پایان تأکید کرد که طراحی پوستر بینالمللی جشنواره را کمال شرف هنرمند یمنی بر عهده داشته است.
در ادامه سعید خورشیدی رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره، بیان کرد: هنر و فرهنگ چیزی است که در جامعه حضور و تأثیر دارد و هنرمند این امکان را فراهم میسازد که معارف در جامعه تثبیت بشود و مبنای سیاستگذاریهای کلان قرار بگیرد، هنر و به خصوص هنر جامعی مانند سینما میتواند به شکلگیری پارادایمها کمک چشمگیری کند.
وی افزود: جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونسیتی، ارزشهای زیبایی شناختی و هنری را رقم زد که هنرمندان میتوانند از آن استفاده کنند. چه قهرمانیها و چه ایثارهایی در این زمینه رقم خورد که ارزش روایت کردن دارد. خوانشی که ما از این جنگ داریم، به جهتگیری تولیدات هنری و هنرمندان ما کمک میکند. تمدن غرب به سرکردگی آمریکا، سالهاست که تلاش دارد پیشرفت با اتکا بر هستی مقدس را غیرممکن تصویر کند و بیان کند که پیشرفت اقتصادی ممکن نیست، مگر با پشت کردن به هستی مقدس در عالم و تمدن خود را روی این رویکردهای سکولار بنا کرده است.
وی ادامه داد: اما در مورد این انگارهها کشوری قد علم کرده است به نام ایران که نقض کننده این شیوه است؛ ملتی که خواجه نصیر و ابنسینا را دیده است، نمیتواند این موضوع را باور کند. نتیجه این اتفاق ملتی است که به فناوری هستهای دست پیدا کرده است اما معتقد است که بمب اتم حرام است. ملت درک کرد که در پس ظاهر غرب، با یک تمدن وحشی طرف است و ایران برای مقابله با این تمدن وحشی، به فناوریهای نوین موشکی و … مسلح است.
خورشیدی در ادامه گفت: ما در جشنواره عمار تلاش داریم رسالت فردوسی زمانه خود را رقم بزنیم؛ روایت کنیم که چگونه قهرمانان این ملت در مقابل نظام سلطه ایستادند و از هویت ایرانی و تمدن ایرانی صیانت کردند. معتقدیم فضای هنری کشور با ورود به این مضامین میتواند به رشد و حرکت کشور کمک کرده و رسالت واقعی خود را در تعامل با ملت ایران پیش ببرد.
رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره تأکید کرد: در تعامل با نهادهایی چون کانون پرورش فکری، گروههای فرهنگی و خانوادههای شهدا، تلاش میکنیم فیلمهای جشنواره را به مدارس، مساجد و محلات ببریم تا مخاطبان گستردهتری از این تولیدات بهرهمند شوند.