به گزارش ایلنا، مرکز نشر دانشگاهی یکی از قدیمی‌ترین ناشران دانشگاهی ایران به شمار می‌آید که فصل جدیدی را در زمینه فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فرهنگی خود آغاز کرده است؛ در همین راستا و به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، از روز ۲۴ آبان ماه نشست‌های علمی با موضوعات گوناگون محور کتاب و کتاب‌خوانی، در مرکز نشر دانشگاهی برگزار خواهد شد.

در این نشست‌ها روز شنبه ۲۴ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷، نشست حقوق مؤلف و نشر کتاب با مشارکت انجمن حقوق مالکیت فکری ایران و انجمن ناشران دانشگاهی ایران و با حضور عباسی حسینی نیک، رئیس انجمن ناشران دانشگاهی و صفر بیگ زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری ایران برگزار خواهد شد. در روز یکشنبه ۲۵ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ نشست جایگاه ویرایش در کتب دانشگاهی با مشارکت انجمن زبان و ادبیات فارسی با سخنرانی غلامحسین غلامحسین زاده، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و هایده عبدالحسین زاده، مدیر تامین و تولید مرکز نشر دانشگاهی برگزار خواهد شد.

در روز دوشنبه ۲۶ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷نیژ نشست کتاب دیجیتال، شهروند دیجیتال با مشارکت شهر کتاب و با حضور مهدی فیروزان از چهره‌های شاخص فرهنگی و مدیر عامل سابق شهر کتاب، امیر مسعود شهرام‌نیا، رییس مرکز نشر دانشگاهی و علی جعفرآبادی، مدیرعامل شهر کتاب برگزار خواهد شد. در ادامه نشست کتاب به مثابه رسانه نیز با حضور سمیه لبافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) و حامد زارع، سردبیر خبرگزاری کتاب ایران، نیز روز سه شنبه ۲۷ آبان‌ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در مرکز نشر دانشگاهی برگزار خواهد شد. در روز چهارشنبه ۲۸ آبان نیز کارگاه مطالعات میان رشته ای در ارتباطات علم و جامعه با مشارکت انجمن ترویج علم توسط زهرا اجاق، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و ستاره بنیادی، دستیار وزیر میراث فرهنگی در امور فناوری های نوین برگزار خواهد شد.

این برنامه‌ها ضمن پوشش برخط در فضای مجازی، به صورت حضوری در سالن همایش‌های مرکز نشر واقع در خیابان دکتر بهشتی، خیابان شهید سید حسن نصرالله (وزرا)، نبش کوچه دهم، شماره ۵۰ برگزار می‌شود.

