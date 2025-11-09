به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، در حاشیه بیست‌وششمین مجمع عمومی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ریاض، سیدرضا صالحی‌امیری با ویدیانتی پوتری واردانا، وزیر گردشگری اندونزی دیدار و گفت‌وگو داشت.

دو طرف در این نشست با تاکید بر تاریخچه همکاری‌های گردشگری در دو دهه اخیر و اراده مشترک برای توسعه روابط دوجانبه، بر برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد گردشگران، تبادل تجربه میان فعالان گردشگری، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در تهران و جاکارتا و توسعه گردشگری اسلامی و حلال توافق کردند.

ایران و اندونزی؛ توسعه همکاری‌های گردشگری و اسلامی

صالحی‌امیری در این دیدار گفت: روابط گردشگری ایران و اندونزی در دو تا سه دهه اخیر بسیار خوب و مستحکم بوده و اکنون اراده دو کشور برای توسعه آن قوی است. هدف‌گذاری اصلی ما افزایش تعداد گردشگران، فعال‌سازی پروازهای مستقیم و معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران و اندونزی است. همچنین برگزاری نمایشگاه مشترک در تهران و جاکارتا می‌تواند فرصت‌های سازنده‌ای برای همکاری‌های پایدار ایجاد کند.

وی افزود: یکی از ابتکارات مهم این همکاری، پروژه گردشگری حلال است که با هدف توسعه گردشگری اسلامی از سوی اندونزی طراحی شده و ظرفیت بزرگی برای جذب گردشگران مسلمان فراهم می‌کند.

نگاه مثبت اندونزی به توسعه همکاری‌ها

در این دیدار، وزیر گردشگری اندونزی ضمن استقبال از پیشنهادات ایران گفت: اندونزی آمادگی کامل دارد روابط گردشگری و فرهنگی خود با ایران را توسعه دهد. ما اراده قوی برای افزایش همکاری‌ها، ایجاد پروازهای مستقیم و اجرای پروژه گردشگری حلال داریم و آماده مشارکت در برنامه‌های مشترک هستیم.

دو وزیر بر مجموعه‌ای از اقدامات مشترک از جمله توسعه گردشگری بین دو کشور و افزایش حجم گردشگران، فعال‌سازی پروازهای مستقیم تهران-جاکارتا و بالعکس، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در تهران و جاکارتا و مشارکت در پروژه گردشگری حلال با هدف تقویت گردشگری در جهان اسلام تاکید کردند.

انتهای پیام/