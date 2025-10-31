ناتوان، روایت دختری یتیم و تنها

به گزارش ایلنا، مدت زمان زیادی نیست که رمان ناتوان که اولین جلد از مجموعه پنج جلدی‌اش است، منتشر شده. کتاب جزو پرفروش‌های نیویورک تایمز شد و تقاضا برای تبدیل آن به فیلم زیاد شد. حتی قطور بودن پنج جلد این کتاب نیز مانع جذب مخاطبین و پرطرفداربودن آن نشد.

رمان راجع به سرزمینی است که نوعی بیماری خاص و مهلک را پشت سر گذاشته و تنها کسانی از کام بیماری جان سالم به دربرده‌اند که خود را مجهز به نیرویی خاص و فرابشری کرده‌اند. یکی مانند برق و باد سریع شده، دیگری قدرت شفابخشی پیدا کرده، نفر بعدی می‌تواند خودش را تکثیر کند، و به همین ترتیب.

در این میان هستند عده‌ای که از بیماری جان سالم به در برده‌اند اما توانایی خاصی ندارند. به آن‌ها می‌گویند «معمولی». شاید معمولی بودن در هرجای دنیا امری کاملاً طبیعی باشد، اما در این سرزمین جرم است. معمولی‌ها یا باید به تبعید تن دهند و یا به تیغ عدالت پادشاه مستبد سپرده می‌شوند.

شخصیت اصلی رمان که پایدن نام دارد یکی از همین معمولی هاست. دختری تنها، یتیم و زاغه‌نشین که به طوری اتفاقی روبروی پسر توانمند و خوش سیمای پادشاه قرار می گیرد. حوادث و ماجراهای متعدد آن دو را به هم گره می‌زند. اما پایدن حاضر نیست خیلی راحت تن به عشقی سیندرلایی بدهد. او آرزوی انتقام پدرش را در سر می‌پروراند که به دست پادشاه کشته شده و خاطره‌اش سالهاست که او را رها نمی‌کند. عشق بین او و شاهزاده ممنوع است.

رمان ناتوان به نویسندگی لورن رابرتس به قلم لیلا رعیت به فارسی برگردانده شده. چهار جلد بعدی این مجموعه توسط پریسا رجوند ترجمه شده و همگی توسط نشر آذرگون به انتشار رسیده‌اند.

انتهای پیام/