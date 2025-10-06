وزارت علوم هیچگونه حمایتی از ما نکرده است/توجه ویژه به پارتیتورنویسی

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری سومین جایزه ملی روح‌الله خالقی، صبح امروز در شالن کنفرانس دفتر موسیقی برگزار شد.

دبیر این جشنواره محمدرضا عزیزی و داوران این دوره از جشنواره در بخش آهنگسازی عبارتند از کیوان ساکت، علی‌اکبر قربانی، محمدرضا فیاض، پویا سرایی، پاشا هنجنی و محمدرضا تفضلی. در بخش پژوهش نیز بابک خضرایی، سیدحسین میثمی، میرعلیرضا میرعلی‌نقی داوری‌ها را به عهده داشته‌اند.

کیوان ساکت، علی‌اکبر قربانی، بابک خضرایی، پویا سرایی، محمدرضا عزیزی و دیگر اعضای هیئت داوران در این رویداد حضور داشتند.

صحبت‌های دبیر جشنواره درباره این رویداد

محمدرضا عزیزی، دبیر اجرایی این دوره از جشنواره، در آغاز این مراسم با یادکردی از احمد پژمان، موسیقیدان فقید کشورمان، به تشریح جزئیات برگزاری این رویداد پرداخت.

عزیزی در بخشی از سخنان خود به روند برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: «آنچه در دوره‌های پیشین این جشنواره شاهد بودیم، عمدتاً در چارچوب جمعیت دانشجویی و در سطح ملی تعریف شده بود. این مسیر البته تأثیرات مثبت خود را داشت و توانست فصل تازه‌ای در تاریخچه برگزاری جشنواره ایجاد کند.»

تکیه بر تجربیات گذشته

دبیر اجرایی جشنواره با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای این دوره افزود: «ما در دوره سوم کوشیده‌ایم با تکیه بر تجربیات گذشته، فضای هماهنگ‌تر و منسجم‌تری برای این رویداد فراهم آوریم. اگر چه وقوع جنگ موجب ایجاد وقفه در روند کارهای ما شد، اما پس از آن برنامه‌ریزی کردیم تا مفاهیم «آهنگسازی موسیقی معاصر ایرانی» و «موسیقی گلها» در این دوره پررنگ‌تر نمایان شود. »

بررسی آثار خلقی بخش جدید جشنواره امسال

وی از اضافه شدن بخش جدیدی به جشنواره خبر داد و تصریح کرد: «در این مسیر، علاوه بر بخش‌های گوناگون حوزه آهنگسازی، بخش پژوهش را نیز راه‌اندازی کرده‌ایم که به بررسی آثار مرحوم روح‌الله خالقی و اندیشه‌های آهنگسازی این استاد بزرگ می‌پردازد.»

عزیزی در ادامه به فلسفه برگزاری جشنواره اشاره کرد و گفت: «ما در پی آن هستیم که جشنواره‌ای برگزار کنیم تا آثار هنرمندان پیشگام موسیقی کشور، به‌ویژه روح‌الله خالقی، از سوی نسل تازه موسیقی ایران بازخوانی شده و در معرض دید مخاطبان قرار گیرد. این فرآیند بی‌تردید می‌تواند تأثیرات مهمی در جریان فعالیت‌های موسیقایی کشور داشته باشد.»

روح‌الله خالقی بزرگترین مرد موسیقی ایران است

کیوان ساکت، آهنگساز و عضو هیئت داوران جشنواره، در سخنان خود به جایگاه رفیع روح‌الله خالقی در موسیقی ایران اشاره کرد: «شمار اندکی از هنرمندان عرصه موسیقی هستند که نظر هنرمندان معاصر درباره‌شان یکسان باشد. روح‌الله خالقی بی‌گانه یکی از بزرگ‌ترین مردان موسیقی کشورمان است که بخش عمده‌ای از موسیقی ایران مرهون زحمات این هنرمند بزرگ است.»

تاکید بر اهمیت پارتیتورنویسی

ساکت با اشاره به ویژگی‌های ممتاز این دوره از جشنواره خاطرنشان کرد: «یکی از نکات درخور توجه در این جشنواره، توجه ویژه به مقوله پارتیتورنویسی است. این رویکرد، مسیر و سیاست درستی است که می‌بایست در دیگر جشنواره‌های موسیقایی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد.»

هنرمندانی چون خالقی را بیشتر بشناسیم

محمدرضا فیاض، آهنگساز و از مشاوران اصلی جشنواره، نیز در این نشست با تجلیل از روح‌الله خالقی گفت: «امیدوارم در کنار توجهی که به مقوله آهنگسازی و اجرا در این جشنواره می‌شود، فرصتی نیز برای شناخت هنرمندانی چون روح‌الله خالقی به عنوان پیشگامان عرصه موسیقی فراهم آید.»

وزارت علوم حامی ما نبوده و نیست

در بخش پرسش و پاسخ محمدرضا عزیزی در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر حمایت‌های انجام شده از جایزه روح‌الله خالقی گفت: اینطور بگویم که وزارت علوم هیچ حمایتی از ما نکرده است. تنها دانشگاه آزاد بود که یک بار یک سالن به ما داد که در ازای آن نیز شماره ملی روح‌الله خالقی را از من خواستند.

در خاتمه نشست، عطا نویدی، مدیر روابط عمومی جشنواره، با قدردانی از نهادهای حامی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد فرهنگی هنری رودکی، از برنامه‌ریزی برای اجرای ده اثر برگزیده جشنواره در ایام جشنواره موسیقی فجر خبر داد.

در پایان از پوستر جشنواره رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، سومین دوره جایزه ملی آهنگسازی «روح‌الله خالقی» با هدف ترویج تفکر تألیفی، تقویت زبان آهنگسازی در موسیقی کلاسیک ایرانی و حمایت از نسل تازه آهنگسازان مستقل در بخش‌های رقابتی و پژوهشی برگزار می‌شود.

