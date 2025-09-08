توزیع برند ملی گردشگری برای پایان بخشی به نابسامانی گردشگری سلامت ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، گردشگری درمان و سلامت یکی از پولسازترین شاخه های گردشگری در جهان است که براساس خدمات مورد نیاز گردشگران در حوزه زیبایی، انواع جراحی ها و درمان پزشکی در کشور مقصد می تواند گاه تا ۵۰ هزار دلار درآمد ارزی برای کشورها داشته باشد.

به گفته برخی کارشناسان گردشگری سلامت و درمان در ایران، گردشگران ورودی به کشور در حوزه درمان و سلامت گاه براساس خدمات دریافتی و پکیج های تورهای گردشگری درمان و سلامت می توانند بین ۳ تا ۱۵ هزار دلار برای ایران ارزآوری داشته باشند.

گردشگری درمان و سلامت در ایران از دهه ۸۰ آغاز شد و در دهه ۹۰ به اوج رسید. اما اتفاقاتی که در این پولسازترین و ارزآورترین نوع گردشگری در ایران رخ داد منجر به سقوط ناگهانی برند گردشگری سلامت ایران شد.

ورود دلالان به این شاخه از گردشگری بدون وجود نظارت کافی و البته جدی، منجر به پیدایش سوداگرانی شد که در قالب رانندگان مرزی مسافران و گردشگران درمان ورودی به کشور عمدتاً از عراق و افغانستان و گاه آذربایجان را شکار و در قالب شبکه ای زیرزمینی در ایران به خدمات درمانی می رساندند و با خالی کردن جیب متقاضیان گردشگری سلامت ورودی به ایران چنان بلایی بر سر برند گردشگری سلامت ایران آوردند که مسیر گردشگری سلامت ایران را به سمت ترکیه و تایلند و البته ارمنستان تغییر دادند.

با این وجود سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هفته گذشته و در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که سال گذشته، تعداد ۱.۲ میلیون گردشگر سلامت وارد ایران شدند و ۲ میلیارد دلار ارزآوری به کشور داشتند.

براساس آماری که وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارایه کرده است، هر گردشگر سلامت ورودی به ایران در سال ۱۴۰۳ مبلغی معادل ۱۶۶۰ دلار ارزآوری به کشور داشته است.

وضعیت نابسامان گردشگری سلامت در ایران و آشفتگی و سودجویی و باندهای زیرزمینی موجود در این حوزه برخلاف وضعیت گردشگری فرهنگی و تفریحی، به اندازه ای افزایش یافت که در دولت گذشته موضوع ارایه مجوز به دلالان گردشگری سلامت در ایران مطرح شد تا نظارت بر این بخش افزایش یابد. اما این تصمیم هم نتوانست نابسامانی های گردشگری سلامت کشور را سامان دهد.

انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور و سید سجاد رضوی معاون وزیر بهداشت در نشستی مشترک به بررسی وضعیت گردشگری کشور پرداختند.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این نشست اعلام کرد: لوگوی برند ملی گردشگری سلامت ایران در اختیار شرکت ها و مراکز درمانی فعال در این حوزه قرار خواهد گرفت تا گردشگران سلامت وارد شده با ایران بتوانند به مراکز دارای مجوز گردشگری سلامت مراجعه و خدمات استاندارد دریافت کنند و اسیر دلالان و سودجویان نشوند.

سید سجاد رضوی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر این که وزارت بهداشت به عنوان متولی گردشگری سلامت در کشور تاکنون چه اقدامی برای مقابله با جریان های مافیایی گردشگری سلامت در کشور که علاوه بر خسارات ایجاد کرده به برند گردشگری ایران و از دست رفتن بازارهای هدف گردشگری سلامت کشور شده اند و چرخه گردشگری را از درآمدهای حاصل از گردشگری سلامت محروم کردند انجام داده است؟ گفت:

بندهای مافیایی سیستم های پشت پرده هستند. اما من این موضوع را بیشتر ناشی از بی برنامه بودن می دانم. بنابراین باید آیین نامه ها و مقررات را طوری تنظیم کنیم که انضباط بخشی ایجاد و سیستم های بی نظم کنار رفتند.

معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا وقتی به حوزه گردشگری سلامت نظم ندهیم و این بی نظمی همچنان حاکم باشد، نمی توان انتظار بهبود شرایط را داشت. بنابراین باید در همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظم و انضباط را به حوزه گردشگری سلامت بازگرداند.

سید سجاد رضوی گفت: وزارت بهداشت قصد دخالت یا اجرا در گردشگری سلامت را ندارد. اما آیین نامه ها و مقررات این حوزه باید به گونه ای تنظیم شوند که خدمات با کیفیت در گردشگری سلامت در دسترس گردشگران سلامت قرار بگیرد.

این مقام مسئول در وزارت بهداشت و درمان درباره دریافت وجوه بیشتر از گردشگران درمان و سلامت در مرزهای ورودی نیز گفت: بخشی از بی نظمی حاکم در حوزه گردشگری سلامت ناشی از فضای عمومی جامعه است. مثلا یکنفر وارد فرودگاه می شود و ممکن است آشنا نباشد به فضای آنجا و رقم هایی از او گرفته شود که مطابق با شرایط خدمات رسانی به او نیست. یا حتی ممکن است گردشگر سلامت به یک بیمارستان مراجعه کند و آن ها پول هایی خارج از استانداردهای اعلام شده از او بگیرند.

رضوی با اشاره به لزوم ایجاد سامانه هایی برای جلوگیری از بی نظمی در حوزه گردشگری سلامت گفت: استفاده از لوگو برند ملی با هدف ساماندهی به وضعیت فعلی و جلوگیری از کلاهبرداری از گردشگران سلامت ایران انجام شده است.

او گفت: برندینگ‌ گردشگری ایران با در اختیار قرار دادن لوگوی گردشگری سلامت کشور به شرکت ها و خدمات بیمارستانی بازسازی می شود و از دلالی و ایجاد خسارت به این شاخه از گردشگری جلوگیری می کند. وظیفه دولت هم بیشتر سیاستگذاری و تنظیم گری و عدم دخالت در اجرا است.

معاون وزیر بهداشت و درمان کشور تاکید کرد که اگر برندینگ‌ و لوگوی گردشگری سلامت ایران در اختیار شرکت های توریسم سلامت قرار نگیرد هرکس می تواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد و سنگ روی سنگ در گردشگری سلامت کشور برقرار نمی ماند.

