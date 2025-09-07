رونمایی از سریال «دستچین» در سبزوار

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما؛ «دستچین» به کارگردانی سید مصطفی آزاد و تهیه‌کنندگی خانه تولیدات جوان «آرمان» مرکز سیمرغ ساخته شده و نخستین تجربه کارگردانی آزاد در قالب یک مجموعه داستانی برای تلویزیون است. این سریال با بهره‌گیری از فضای طنز، لهجه شیرین سبزواری و روایت ماجراهای جوانی در آستانه ازدواج، اثری متفاوت و جذاب برای مخاطبان به شمار می‌رود.

در آیین رونمایی، سید مصطفی آزاد (در نقش مصطفی) و هادی عامل هاشمی (در نقش رضا) – هر دو از چهره‌های اصالتاً سبزواری – همراه با دیگر عوامل تولید حضور خواهند داشت. استقبال پرشور مردم و فروش سریع بلیت‌ها، نشان از توجه ویژه مخاطبان به این مجموعه تازه شبکه دو دارد.

سریال «دستچین» از سه‌شنبه ۱۸ شهریور، همزمان با میلاد حضرت محمد (ص)، هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما روانه آنتن خواهد شد.

