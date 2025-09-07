گزارش دومین شب اجرای ارکستر ملی ایران در رشت/ تجلیل از اساتید موسیقی ایران
ارکستر موسیقی ملی ایران در دومین شب از اجرای خود به میزبانی شهر رشت، با تجلیل از اساتید پیشکسوت موسیقی ایران به روی صحنه رفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، شامگاه شنبه ۱۵ شهریورماه دومین شب از اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در استان گیلان، در تالار مرکزی این شهر به کار خود پایان داد.
«نغمهگر عشق»، «چراغ زندگی»، «سرود جاودانه»، «بیشه شیران»، «ایران جوان» «سروهای سربلند»، «چشم به راه»، «درانتظار» از جمله قطعات اجرایی این برنامه بودند که با اقبال خوب حاضران در سالن همراه شد.
در بخشی از این برنامه با حضور اسماعیل میرغضنفری فرماندار شهرستان رشت، محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، امیرحسین طاهری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، سردار آقازاده و سرهنگ ملک علیپور (مسئول برگزاری دومین کنگره ۸۰۰۰ هزار شهید استان گیلان) از اساتید موسیقی ایران حمید شاهنگیان، هادی آرزم (آهنگساز) و همایون رحیمیان (رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران) تجلیل به عمل آمد و در کنار آن از خوانندگان این برنامه مجتبی عسگری، محمد رسول ترمه و محمدرضا صفی و همچنین محمدرضا صفرپور (تنظیم کننده) و رضا نیکوکار و مرتضی عابدپور (شاعران گیلانی) تجلیل شدند.
این برنامه با مشارکت بنیاد رودکی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان برگزار شد.
محمد الهیاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی درباره این اجرا بیان کرد: ارکستر موسیقی ملی ایران طی یکسال اخیر دومین تجربه اجرایی خود را در خارج از پایتخت به روی صحنه برد. پیش از این سفر، ارکستر در مازندران اجرای برنامه داشت و در ادامه دو شب در شهر رشت به روی صحنه رفت.
الهیاری، ایجاد انگیزه در نوازندگان استانی را یکی از شاخصههای مهم اجرای ارکستر در شهرهای مختلف ایران عنوان کرد و افزود: شکلگیری ارکسترهای استانی از اهداف بنیاد رودکی است و بسیار علاقهمندیم هر استان در حد بضاعتش یک ارکستر در شهر خود دایر کند.
مدیرعامل بنیاد رودکی برپایی کارگاههای آموزشی با حضور رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران در جهت آموزش نوازندگان و رهبران جوان را از دیگر اهداف حضور و اجرای ارکسترها در شهرهای مختلف ایران عنوان کرد و اظهار داشت: ارکستر سمفونیک تهران هم تجربه اجرا در خارج از پایتخت را داشته و اوایل خرداد ماه امسال در لرستان به روی صحنه رفت.
او در ادامه به فعالیتهای هر دو ارکستر تا پایان سال اشاره کرد و گفت: وعده کردیم جدول اجراهای ارکسترهای ملی و سمفونیک در تهران بصورت ماهانه حفظ شود و در فاصله بین اجراها، بنا بر تقاضا از سوی استانها، ارکسترها در شهرهای مختلف ایران حاضر شوند. البته تلاشمان این است با برنامهریزی شورای هنری ارکستر، ارکسترها حضور مفیدی در استانها داشته باشند.
محمد الهیاری فومنی درخصوص توجه ارکستر موسیقی ملی ایران در پرداختن به موسیقی بومی مناطق مختلف ایران بیان کرد: در اجرایی که در مازنداران برگزار شد و همچنین اجرایی که در رشت برگزار کردیم این موضوع مورد توجه قرار گرفت و از آثار آهنگسازان و همچنین خوانندگان بومی استان بهره بردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت. طبیعتا اجرای این نغمات که برگرفته از فرهنگ آن منطقه است موجب میشود مخاطب ارتباط بهتری با آن برقرار کند و این موضوع بهویژه در همراهی با ارکستر موسیقی ملی ایران بسیار مورد توجه است.