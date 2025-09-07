به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نشست علمی‌تخصصی «توسعه و تعمیق آموزه‌های دفاع مقدس با رویکرد تلفیقی در کتب درسی دوره ابتدایی» با حضور سردار مهدی امیریان مدیر عامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سرهنگ حمید حیدری رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و مقاومت، جمعی از مدیران و مسئولین از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، اداره کل آموزش و پرورش تهران، اداره کل شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش به همراه مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و مقاومت، و صاحب نظران و کارشناسان مرتبط در سالن مهران موزه برگزار شد.

ادارات کل استانی به همراه مسئولین آموزش و پرورش استان بصورت ارتباط تصویری در جلسه حضور داشتند.

در این نشست، سخنرانان با تأکید بر اهمیت انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و خودباوری ملی به نسل جدید، بر ضرورت غنی‌سازی محتوای کتب درسی ابتدایی در راستای تبیین ارزش‌های دفاع مقدس تأکید کردند. آنان معتقد بودند که بهره‌گیری از رویکردهای نوین آموزشی و تلفیقی می‌تواند در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و همچنین نهادینه‌سازی هویت ملی – دینی در ذهن و دل دانش‌آموزان بسیار مؤثر باشد.

حاضران در ادامه نشست، بر لزوم تعامل نزدیک‌تر میان وزارت آموزش و پرورش و نهادهای علمی – فرهنگی فعال در حوزه دفاع مقدس تأکید کردند و این همکاری را گامی مؤثر در تولید محتوای آموزشی به‌روز و اثرگذار دانستند. همچنین پیشنهاد شد که کارگروه‌های تخصصی مشترکی با هدف تدوین الگوهای آموزشی و فعالیت‌های تربیتی برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی تشکیل شود.

این نشست علاوه بر طرح دیدگاه‌ها و راهکارهای اجرایی، زمینه‌ای برای تبادل نظر میان مدیران و کارشناسان دو حوزه آموزش و فرهنگ مقاومت فراهم ساخت.

در پایان برنامه، شرکت‌کنندگان از نمایشگاه در لباس سربازی بازدید کردند

انتهای پیام/