«چرخه نهم» در دو جشنواره جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «چرخه نهم» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید درویش نژاد در ادامه حضور جهانی خود، به ششمین دوره جشنواره فیلم کردی کوبانی در بوخوم آلمان و پنجمین دوره جشنواره سلیمانیه عراق، راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم کردی کوبانیkobani، یک پلتفرم فرهنگی مستقل برای برجسته‌کردن صداهای سینمایی از سراسر جهان، با تمرکز ویژه بر مناطق و جوامع کمتر شناخته‌شده است. این رویداد محدود به نمایش فیلم نبوده بلکه متعهد به پرورش استعدادهای نوظهور با برگزاری کارگاه‌های آموزشی به رهبری متخصصان رشته‌های مختلف سینماست.

این جشنواره ۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) در بوخوم آلمان برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم سلیمانیه Slemani، رویدادی بین‌المللی با تمرکز بر فرهنگ کردی و زبان مادری به‌منظور برجسته‌کردن هویت زبانی و فرهنگی از طریق سینماست. این رویداد در دو بخش سینمای کرد و سینمای جهان برگزار خواهد شد.

این رویداد ۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «چرخه نهم» آمده است: «دلوین در یک گاوداری مشغول به کار است. او برای نجات مادرش که بعد از ماجرایی در یک سیکل روانی افتاده است، تلاش می‌کند.»

دیمن زندی، مهین کاظمی و سیامک دنیر، در فیلم کوتاه «چرخه نهم» به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مجموعه دریچه سینما به عهده دارد.

عوامل فیلم کوتاه «چرخه نهم» عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مجید درویش نژاد، اسپانسر مالی: پیمان یوسف‌زاده، مشاور کارگردان: شهرام ولی‌پور، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، اصلاح رنگ: آرش کاظم‌زاده، تدوین: هادی احمدی، صداگذاری: بهنیا یوسفی، دستیار اول کارگردان: داریوش دعاخوان، دستیار دوم کارگردان: عرفان سهیلی، منشی صحنه: گیتا فیضی، دستیار اول فیلم‌بردار: سیروان خضری، دستیاران فیلم‌بردار: آرمان صیدی، مهرشاد بختیاری، صدابردار: نادر خالدی، مدیر تولید: سما ارمین، طراح صحنه: سهیل جاسمی، طراح گریم: شهرام ولی‌پور، برنامه‌ریز: سینا جاسمی، عکاس پشت‌صحنه: جوزف یوسفی، مدیر صحنه: رامین عطار، تیزر: مهدی رحیمی، طراح لوگو و پوستر: مهدی احمدزاده، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/