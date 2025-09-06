خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«چرخه نهم» در دو جشنواره جهانی

«چرخه نهم» در دو جشنواره جهانی
کد خبر : 1682625
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم کوتاه «چرخه نهم» به کارگردانی مجید درویش نژاد، به جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کوتاه کوبانی آلمان و سلیمانیه عراق راه یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «چرخه نهم» به نویسندگی، تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید درویش نژاد در ادامه حضور جهانی خود، به ششمین دوره جشنواره فیلم کردی کوبانی در بوخوم آلمان و پنجمین دوره جشنواره سلیمانیه عراق، راه یافت.

جشنواره بین‌المللی فیلم کردی کوبانیkobani، یک پلتفرم فرهنگی مستقل برای برجسته‌کردن صداهای سینمایی از سراسر جهان، با تمرکز ویژه بر مناطق و جوامع کمتر شناخته‌شده است. این رویداد محدود به نمایش فیلم نبوده بلکه متعهد به پرورش استعدادهای نوظهور با برگزاری کارگاه‌های آموزشی به رهبری متخصصان رشته‌های مختلف سینماست.

این جشنواره ۵ تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۴ تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴) در بوخوم آلمان برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم سلیمانیه Slemani، رویدادی بین‌المللی با تمرکز بر فرهنگ کردی و زبان مادری به‌منظور برجسته‌کردن هویت زبانی و فرهنگی از طریق سینماست. این رویداد در دو بخش سینمای کرد و سینمای جهان برگزار خواهد شد.

این رویداد ۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۹ تا ۱۵ مهر ۱۴۰۴) برگزار خواهد شد.

در خلاصه داستان «چرخه نهم» آمده است: «دلوین در یک گاوداری مشغول به کار است. او برای نجات مادرش که بعد از ماجرایی در یک سیکل روانی افتاده است، تلاش می‌کند.»

دیمن زندی، مهین کاظمی و سیامک دنیر، در فیلم کوتاه «چرخه نهم» به ایفای نقش پرداخته‌اند و پخش بین‌الملل اثر را مجموعه دریچه سینما به عهده دارد.

عوامل فیلم کوتاه «چرخه نهم» عبارتند از:

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مجید درویش نژاد، اسپانسر مالی: پیمان یوسف‌زاده، مشاور کارگردان: شهرام ولی‌پور، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، اصلاح رنگ: آرش کاظم‌زاده، تدوین: هادی احمدی، صداگذاری: بهنیا یوسفی، دستیار اول کارگردان: داریوش دعاخوان، دستیار دوم کارگردان: عرفان سهیلی، منشی صحنه: گیتا فیضی، دستیار اول فیلم‌بردار: سیروان خضری، دستیاران فیلم‌بردار: آرمان صیدی، مهرشاد بختیاری، صدابردار: نادر خالدی، مدیر تولید: سما ارمین، طراح صحنه: سهیل جاسمی، طراح گریم: شهرام ولی‌پور، برنامه‌ریز: سینا جاسمی، عکاس پشت‌صحنه: جوزف یوسفی، مدیر صحنه: رامین عطار، تیزر: مهدی رحیمی، طراح لوگو و پوستر: مهدی احمدزاده، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی