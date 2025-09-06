«منم مثل توام»؛ تازهترین قطعه گروه «بیمرز»/یک اثر تلفیقی+صوت
«منم مثل توام»، تازهترین قطعه گروه «بیمرز» با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر شد.
به گزارش ایلنا، گروه «بیمرز» تازهترین قطعه خود با عنوان «منم مثل توام» را منتشر کرد؛ قطعهای با فضایی مدرن و احساسی در سبک پاپ-راک تلفیقی که تجربهای تازه از ترکیب شعر و موسیقی را به مخاطبان ارائه میدهد و پنجرهای به جهان احساسی اعضای گروه میگشاید.
خوانندگی، آهنگسازی و ترانهسرایی این قطعه بر عهده کسری احدیان بوده است؛ او از سال ۱۳۷۶ وارد عرصه موسیقی شده است.
در تولید این اثر، مهدی نیکخواه بهرامی به عنوان آهنگساز، تنظیمکننده و نوازنده کیبورد حضور دارد؛ او از سال ۷۹ فعالیت هنری خود را آغاز کرده و از سال ۸۸ رهبر و آهنگساز گروه ترکان بوده و با این گروه اجراهایی داشته است. نیکخواه بهرامی از ابتدای تأسیس گروه «بیمرز» با آن همکاری میکند و پروژههایی در زمینه آهنگسازی فیلم، سریال و تئاتر و حضور در جشنوارههای هنری در کارنامه دارد. از دیگر عوامل این اثر میتوان به رضا محمودی (لید گیتار)، محمدامین سیفینیا (ریتم گیتار)، رضا محمودی (لید گیتار)، مجتبی آخوندی (درامز) و بنیامین کیانی (باسگیتار) نام برد.
گروه «بیمرز» فعالیت خود را از تیرماه ۱۴۰۲ آغاز کرده و سال گذشته اولین کنسرت رسمی خود را در زنجان برگزار کرد. تاکنون سه قطعه رسمی منتشر شده و نخستین آلبوم رسمی گروه، پاییز امسال در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.