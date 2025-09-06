خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«منم مثل توام»؛ تازه‌ترین قطعه گروه «بیمرز»/یک اثر تلفیقی+صوت

«منم مثل توام»؛ تازه‌ترین قطعه گروه «بیمرز»/یک اثر تلفیقی+صوت
کد خبر : 1682387
لینک کوتاه کپی شد.

«منم مثل توام»،‌ تازه‌ترین قطعه گروه «بیمرز» با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، منتشر شد.

به گزارش ایلنا، گروه «بیمرز» تازه‌ترین قطعه خود با عنوان «منم مثل توام» را منتشر کرد؛ قطعه‌ای با فضایی مدرن و احساسی در سبک پاپ-راک تلفیقی که تجربه‌ای تازه از ترکیب شعر و موسیقی را به مخاطبان ارائه می‌دهد و پنجره‌ای به جهان احساسی اعضای گروه می‌گشاید. 

خوانندگی، آهنگسازی و ترانه‌سرایی این قطعه بر عهده کسری احدیان بوده است؛ او از سال ۱۳۷۶ وارد عرصه موسیقی شده است.

 

 

در تولید این اثر، مهدی نیکخواه بهرامی به عنوان آهنگساز، تنظیم‌کننده و نوازنده کیبورد حضور دارد؛ او از سال ۷۹ فعالیت هنری خود را آغاز کرده و از سال ۸۸ رهبر و آهنگساز گروه ترکان بوده و با این گروه اجراهایی داشته است. نیکخواه بهرامی از ابتدای تأسیس گروه «بیمرز»   با آن همکاری می‌کند و پروژه‌هایی در زمینه آهنگسازی فیلم، سریال و تئاتر و حضور در جشنواره‌های هنری در کارنامه دارد. از دیگر عوامل این اثر می‌توان به  رضا محمودی (لید گیتار)، محمدامین سیفی‌نیا (ریتم گیتار)، رضا محمودی (لید گیتار)، مجتبی آخوندی (درامز) و بنیامین کیانی (باس‌گیتار)  نام برد.

گروه «بیمرز» فعالیت خود را از تیرماه ۱۴۰۲ آغاز کرده و سال گذشته اولین کنسرت رسمی خود را در زنجان برگزار کرد. تاکنون سه قطعه رسمی منتشر شده و نخستین آلبوم رسمی گروه، پاییز امسال در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی