خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون اول رئیس جمهور:

حفاظت از میراث‌فرهنگی سنگین‌ترین و شریف‌ترین وظیفه فرهنگی کشور است

حفاظت از میراث‌فرهنگی سنگین‌ترین و شریف‌ترین وظیفه فرهنگی کشور است
کد خبر : 1678762
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول رئیس‌جمهور، در آیین چهارمین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی ایران با تأکید بر این‌که «حفاظت از میراث‌فرهنگی سنگین‌ترین و شریف‌ترین وظیفه فرهنگی کشور است»، نقش این سرمایه ملی را در تقویت وحدت، مقابله با ایران‌هراسی و ارتقای دیپلماسی فرهنگی حیاتی دانست و از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌دلیل عملکرد یک‌ساله در این حوزه تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، آیین چهارمین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی ایران شامگاه سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

در این مراسم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تبریک هفته دولت و تقدیر از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر جایگاه ممتاز این وزارتخانه در پاسداری از هویت تاریخی و فرهنگی ایران تأکید کرد.

عارف با بیان اینکه «حفاظت از میراث‌فرهنگی، رسالتی دشوار، سنگین و در عین‌حال افتخارآمیز است»، اظهار داشت: وزارت میراث‌فرهنگی در سال گذشته در سه حوزه کلیدی خود یعنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عملکردی ارزشمند داشته و توانسته است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، جایگاه ایران را در عرصه داخلی و بین‌المللی تقویت کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دکتر صالحی‌امیری در صیانت از میراث ملی، تأکید کرد: میراث‌فرهنگی ما نه تنها شالوده هویت ملی، بلکه سدی مستحکم در برابر پروژه ایران‌هراسی است. دشمنان می‌خواهند ایران را کشوری وابسته و بی‌هویت جلوه دهند، درحالی‌که تاریخ و فرهنگ غنی ما حقیقتی انکارناپذیر است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به نقش الگوسازی در جامعه اشاره کرد و گفت: جوانان و نوجوانان برای بالندگی و هویت‌یابی نیازمند الگوهای برجسته‌اند. معرفی و تکریم چهره‌های ماندگار فرهنگ و میراث، نه‌تنها پاسداشت کوشش‌های آنان، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور است.

او با گرامیداشت یاد شهدا و دانشمندان کشور در «جنگ ۱۲ روزه»، انسجام و مقاومت مردم را مظهر قدرت ملی دانست و افزود: دیپلماسی فرهنگی، یکی از مؤثرترین ابزارها برای انسجام داخلی و تعامل سازنده با جهان است و میراث‌فرهنگی می‌تواند محور این دیپلماسی باشد.

عارف ضمن اشاره به چالش‌های پیش‌روی میراث‌فرهنگی از جمله کمبود منابع مالی، توسعه نامتوازن شهری و فرسایش طبیعی و اقلیمی، خاطرنشان کرد: مقابله با این تهدیدات نیازمند رویکردهای علمی، نوآورانه و مستندسازی دقیق است. ایران با سابقه ۴۵۰۰ ساله مهندسی در قنات‌ها و سازه‌های تاریخی خود، الگویی کم‌نظیر برای جهان دارد.

وی افزود: میراث‌فرهنگی هم بعد سخت‌افزاری دارد و هم بعد نرم‌افزاری. تقویت نرم‌افزار فرهنگی، یعنی فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت گفت: اختصاص منابع مالی پایدار، حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌تواند توسعه‌ای پایدار و آینده‌نگر برای این حوزه رقم بزند. میراث‌فرهنگی نه فقط گذشته ما، بلکه سرمایه‌ای برای آینده ایران است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور