به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، آیین چهارمین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی ایران شامگاه سه‌شنبه ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

در این مراسم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با تبریک هفته دولت و تقدیر از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر جایگاه ممتاز این وزارتخانه در پاسداری از هویت تاریخی و فرهنگی ایران تأکید کرد.

عارف با بیان اینکه «حفاظت از میراث‌فرهنگی، رسالتی دشوار، سنگین و در عین‌حال افتخارآمیز است»، اظهار داشت: وزارت میراث‌فرهنگی در سال گذشته در سه حوزه کلیدی خود یعنی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عملکردی ارزشمند داشته و توانسته است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، جایگاه ایران را در عرصه داخلی و بین‌المللی تقویت کند.

وی با تقدیر از تلاش‌های دکتر صالحی‌امیری در صیانت از میراث ملی، تأکید کرد: میراث‌فرهنگی ما نه تنها شالوده هویت ملی، بلکه سدی مستحکم در برابر پروژه ایران‌هراسی است. دشمنان می‌خواهند ایران را کشوری وابسته و بی‌هویت جلوه دهند، درحالی‌که تاریخ و فرهنگ غنی ما حقیقتی انکارناپذیر است.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به نقش الگوسازی در جامعه اشاره کرد و گفت: جوانان و نوجوانان برای بالندگی و هویت‌یابی نیازمند الگوهای برجسته‌اند. معرفی و تکریم چهره‌های ماندگار فرهنگ و میراث، نه‌تنها پاسداشت کوشش‌های آنان، بلکه سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده کشور است.

او با گرامیداشت یاد شهدا و دانشمندان کشور در «جنگ ۱۲ روزه»، انسجام و مقاومت مردم را مظهر قدرت ملی دانست و افزود: دیپلماسی فرهنگی، یکی از مؤثرترین ابزارها برای انسجام داخلی و تعامل سازنده با جهان است و میراث‌فرهنگی می‌تواند محور این دیپلماسی باشد.

عارف ضمن اشاره به چالش‌های پیش‌روی میراث‌فرهنگی از جمله کمبود منابع مالی، توسعه نامتوازن شهری و فرسایش طبیعی و اقلیمی، خاطرنشان کرد: مقابله با این تهدیدات نیازمند رویکردهای علمی، نوآورانه و مستندسازی دقیق است. ایران با سابقه ۴۵۰۰ ساله مهندسی در قنات‌ها و سازه‌های تاریخی خود، الگویی کم‌نظیر برای جهان دارد.

وی افزود: میراث‌فرهنگی هم بعد سخت‌افزاری دارد و هم بعد نرم‌افزاری. تقویت نرم‌افزار فرهنگی، یعنی فرهنگ‌سازی، آموزش عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و نخبگان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

معاون اول رئیس‌جمهور در پایان با تأکید بر سیاست‌های حمایتی دولت گفت: اختصاص منابع مالی پایدار، حمایت از تشکل‌های مردم‌نهاد و هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی می‌تواند توسعه‌ای پایدار و آینده‌نگر برای این حوزه رقم بزند. میراث‌فرهنگی نه فقط گذشته ما، بلکه سرمایه‌ای برای آینده ایران است.

انتهای پیام/