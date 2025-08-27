به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، آیین نکوداشت و تجلیل از چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی شامگاه سه‌شنبه ۴ شهریور، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مدیران و پیشکسوتان حوزه فرهنگ و هنر در مجموعه فرهنگی‌ـ‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر اینکه میراث‌فرهنگی صرفاً اشیای بازمانده از گذشته نیست بلکه «جریانی زنده از تاریخ» است، اظهار کرد: برای درک عمیق این جریان زنده باید به قرآن کریم رجوع کرد. تاریخ ایران، تاریخ حکمت بنیادی است و حکمت خسروانی در اصل دعوتی به راستی و دادگری است. این سرزمین سرشار از هویت تاریخی و حکمت‌های متعالی است.

وی در ادامه افزود: سه چهره برجسته، فردوسی، سهروردی و استاد محمود فرشچیان، توانستند حلقه اتصال حکمت ایرانی و حکمت اسلامی باشند.

خسروپناه همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با ایران‌هراسی در عرصه جهانی، تصریح کرد: امروز درگیر جنگ روایت‌ها هستیم و هرگونه حمایت از حوزه میراث‌فرهنگی و چهره‌های ماندگار آن، یک کنش راهبردی در عرصه فرهنگ محسوب می‌شود. باید اطلس جامع سرمایه‌های انسانی تمدن‌ساز ایران را گردآوری و تدوین کنیم.

در بخش دیگری از مراسم، پروین فرشچیان، برادرزاده زنده‌یاد استاد محمود فرشچیان، با گرامی‌داشت یاد آن استاد بزرگ گفت: مرحوم فرشچیان تنها یک نگارگر نبود، بلکه حکیمی فرزانه بود؛ لقبی که شایسته‌ترین عنوان برای اوست.

غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز با اشاره به جایگاه جهانی استاد فرشچیان اظهار کرد: فرشچیان ستاره‌ای درخشان در آسمان فرهنگ و تمدن ایرانی بود و هست. او نگارگری ایرانی را از قالب تکراری و سنتی بیرون آورد و این هنر را در خدمت حقیقت، معنویت، اسلام و تشیع قرار داد و به آن بُعدی جهانی بخشید.

این آیین با شعار «ایران، سرای امید» برگزار شد؛ شعاری که فراتر از یک عنوان تبلیغاتی، حامل پیامی راهبردی برای آینده ایران است: پیوند حکمت ایرانی‌ـ‌اسلامی با میراث‌فرهنگی به‌عنوان پشتوانه‌ای تمدنی برای عبور از چالش‌های امروز و ساختن فردایی روشن.

در این مراسم همچنین تمبر یادبود چهارمین همایش نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی توسط محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری و سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رونمایی شد.

