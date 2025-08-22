خبرگزاری کار ایران
درخشش ۱۰ ستاره دیگر در سپهر فرهنگی ایران/ چهارمین نکوداشت چهره‌های ماندگار برگزار می‌شود

درخشش ۱۰ ستاره دیگر در سپهر فرهنگی ایران/ چهارمین نکوداشت چهره‌های ماندگار برگزار می‌شود
چهارمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی کشور با هدف تکریم و تجلیل از ۱۰ چهره سرآمد و پیشکسوت میراث‌فرهنگی کشور و قدردانی از خدمات علمی و پژوهشی آنان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارتمیراث‌فرهنگی، چهارمین دوره نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی کشور، سه‌شنبه ۴ شهریور با شعار «ایران، سرای امید» برگزار خواهد شد.

در این رویداد، جمعی از مقامات کشوری، مسئولان و مدیران فرهنگی و هنری، اصحاب رسانه و مطبوعات، پژوهشگران و استادان دانشگاه‌ها حضور خواهند داشت.

نخستین دوره چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی کشور، تیرماه سال ١۴٠١ برگزار شد و از ۱۲ استاد و پیشکسوت این حوزه شامل محمدرضا اولیا، عبدالله جبل‌ عاملی، حمیده چوبک، علی‌اکبر سعیدی، محمدحسن سمسار، محمدرحیم صراف، باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی، فائق توحیدی، رجبعلی لباف خانیکی، مهدی مجابی، محمدحسن محب‌علی و محمدمیرشکرایی به پاس یک عمر خدمت برای پاسداری از فرهنگ ایران‌زمین تجلیل به عمل آمد. 

خردادماه سال ۱۴۰۲ دومین دوره این رویداد فاخر برگزار شد و از ۱۰ چهره برجسته میراث‌فرهنگی کشور تجلیل شد و زنده‌یاد یعقوب دانش‌دوست، زهره بزرگمهری، سیدمنصور سید سجادی، اسکندر مختاری طالقانی، جلیل گلشن بافقی، هایده لاله، سیدمحمود طالقانی، رسول وطن‌دوست، عبدالحسین وکیلی فرد و عبدالرحمان وهاب‌زاده به عنوان چهره ماندگار این دوره معرفی شدند.

در آخرین روز از خردادماه ۱۴۰۳ سومین دوره چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی کشور برگزار شد و ۸ استاد و پیشکسوت این حوزه به نام‌های زنده‌یاد صادق ملک شهمیرزادی، عبدالمجید ارفعی، احمد جلالی، فخری دانشپورپرور، مهدی رهبر، محمدمنصور فلامکی، احمد منتظر و بهروز وجدانی تقدیر شدند.

برگزاری آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی با هدف تجلیل از بزرگان و مفاخر این حوزه به‌عنوان سرمایه‌های ملی، تعمیق فرهنگ تکریم پیشکسوتان، الگوسازی ملموس و ارزشمند برای نسل جوان و متخصصان حوزه میراث فرهنگی و ترویج مردمی‌سازی حفاظت از میراث‌فرهنگی انجام می‌شود.

 

