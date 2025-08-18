به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس تصاویر منتشر شده از آرامگاه صائب تبریزی، شاعر نامدار عصر صفوی و غزلسرای مشهور قرن یازدهم هجری که سال ۱۳۳۵ و به شماره ۱۳۳۲ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، مقبره استاد محمود فرشچیان در بخشی از فضای سبز این آرامگاه و با فاصله اندک با مقبره اصلی صائب جانمایی شده است.

استاد محمود فرشچیان هنرمند نگارگر ایرانی که در فهرست گنجینه‌های زنده بشری در هنر نگارگری نیز ثبت شده و نام او تسریع کننده ثبت جهانی پرونده نگارگری ایرانی در فهرست میراث ناملموس یونسکو بود، وصیت کرده بود که پس از مرگ در آرامگاه صائب تبریزی دفن شود.

امیر کرم زاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان در همین رابطه به ایلنا گفت: شهرداری و اداره اوقاف و امور خیریه شهر و استان اصفهان مکان دفن استاد محمود فرشچیان در محوطه آرامگاه صائب تبریزی را مشخص کردند و کار حفر قبر ایشان در محوطه آغاز و به پایان رسید.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، طی روزهای گذشته در همکاری صورت گرفته با مرمت گران استان اصفهان فعالیت پاکسازی کاشی‌های آرامگاه صائب تبریزی انجام شد و این محوطه ثبت ملی شده آماده برگزاری مراسم دفن استاد محمود فرشچیان است.

او افزود: پیکر استاد فرشچیان ساعت ۱۶ امروز (دوشنبه ۲۷ مردادماه) از محل دانشگاه هنرهای زیبای اصفهان تشییع می‌شود و قرار است ساعت ۱۸ نیز در آرامگاه صائب تبریزی به خاک سپرده شود.

کرم زاده گفت: قبر استاد فرشچیان در محوطه آرامگاه صائب تبریزی و نزدیک مقبره این شاعر نامدار دوره صفوی حفر شده است و ایشان براساس خواست خود این مجموعه را برای آرمیدن انتخاب کردند.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان، روز سه شنبه نیز مراسم ختم مرحوم فرشچیان در مدرسه چهارباغ اصفهان برگزار می‌شود.

او افزود: مراسم تشییع پیکر استاد فرشچیان در اصفهان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار می‌شود.

