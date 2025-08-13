طراحی دوره بازاریابی گردشگری اختصاصی ایران با حمایت سازمان جهانی گردشگری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، مسلم شجاعی با بیان این خبر گفت: با توجه به اهمیت علم بازاریابی و روندهای در حال تغییر آن، از یک سال پیش، دوره اختصاصی بازاریابی گردشگری از سازمان جهانی گردشگری ملل متحد(UN Tourism) درخواست شد.

او خاطرنشان کرد: سیاست اصلی این دوره یادگیری و ارتقا دانش بخش‌های خصوصی و دولتی به شمار می‌آید و طی نشست‌های مختلف طراحی دوره برای نفوذ به بازار چین با مشارکت دانشگاه‌های چینی تعریف شده است.

شجاعی افزود: بر این اساس نزدیک به ۵۰ نماینده از تشکل‌های خصوصی، فعالان گردشگری، همکاران ستادی و استانی از جمله اصفهان، تهران، فارس، کرمان، خوزستان، گیلان، گلستان، کرمانشاه و ... که بازار هدف آن ها کشور چین است، معرفی شدند تا در این دوره شرکت کنند و از سرفصل‌های آموزشی به‌روز در این زمینه برخوردار شوند.

شجاعی ادامه داد: در دوره آموزشی بازاریابی گردشگری با تمرکز بر جذب گردشگران چینی تاکنون موضوعاتی شامل انواع روش‌های بازاریابی، ابزارهای معرفی محصولات گردشگری، پیشنهاد روش‌های نوین و فناورانه معرفی گردشگری ایران، شناخت نیازها، علایق و سلایق گردشگران چینی، بررسی اقدامات سایر کشورها در بازار چین و غیره مطرح شد.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی افزود: معاونت گردشگری به عنوان یکی از نهادهای فعال در حوزه گردشگری ایران بر اهمیت ویژه بازار چین در چشم‌انداز توسعه گردشگری بین‌المللی کشور کاملا واقف است و در سال‌های اخیر، تلاش‌های هدفمند برای ورود به این بازار بزرگ و با ظرفیت صورت گرفته اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اقدامات انجام شده و نتایج مورد انتظار وجود دارد.

شجاعی ادامه داد: هدف ما از حضور در این دوره آموزشی، بهره‌گیری از تخصص دانشگاه شاندونگ برای ارتقای شناخت کارشناسان دولتی و فعالان بخش خصوصی گردشگری ایران از بازار چین و تدوین راهبردهای هوشمندانه‌تر و اثربخش‌تر در حوزه بازاریابی گردشگری چین محور است.

او تصریح کرد: ما بر این باوریم که طراحی برنامه‌های منطبق با ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و رفتاری گردشگران چینی، شرط لازم برای موفقیت در این بازار است.

شجاعی با اشاره به اینکه بازار گردشگری چین در دو دهه اخیر به بزرگترین و با اهمیت‌ترین بازار گردشگرفرست دنیا تبدیل شده است، گفت: طبق گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری، کشور چین از نظر تعداد گردشگران خروجی و میزان هزینه‌کرد در رتبه‌های اول جهانی قرار دارد و رشد طبقه متوسط، افزایش درآمد سرانه، زیرساخت‌های دیجیتال و سیاست‌های تسهیل سفر از سوی دولت چین زمینه‌ساز رشد چشمگیر این بازار شده است.

او در پایان مطرح کرد: بازار چین برای کشورمان نه تنها از نظر کمی و نوع تقاضای سفر اهمیت ویژه‌ای دارد بلکه در بخش‌های فرهنگی، تاریخی، تجاری و طبیعت‌گردی می‌تواند به عنوان یک بازار هدف راهبردی در نظر گرفته شود.

