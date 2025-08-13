خبرگزاری کار ایران
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی خبر داد:

طراحی دوره بازاریابی گردشگری اختصاصی ایران با حمایت سازمان جهانی گردشگری

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: با عنایت به هماهنگی‌های انجام شده با سازمان جهانی گردشگری ملل متحد (UN Tourism) در چارچوب کمک‌های فنی این سازمان، برنامه آموزشی مختص ایران با عنوان دوره بازاریابی گردشگری با تمرکز بر جذب گردشگران چینی به صورت آنلاین به مدت ۶ ساعت طی سه روز و به زبان انگلیسی در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت گردشگری، مسلم شجاعی با بیان این خبر گفت: با توجه به اهمیت علم بازاریابی و روندهای در حال تغییر آن، از یک سال پیش، دوره اختصاصی بازاریابی گردشگری از سازمان جهانی گردشگری ملل متحد(UN Tourism) درخواست شد.

او خاطرنشان کرد: سیاست اصلی این دوره یادگیری و ارتقا دانش بخش‌های خصوصی و دولتی به شمار می‌آید و طی نشست‌های مختلف طراحی دوره برای نفوذ به بازار چین با مشارکت دانشگاه‌های چینی تعریف شده است.

شجاعی افزود: بر این اساس نزدیک به ۵۰ نماینده از تشکل‌های خصوصی، فعالان گردشگری، همکاران ستادی و استانی از جمله اصفهان، تهران، فارس، کرمان، خوزستان، گیلان، گلستان، کرمانشاه و ... که بازار هدف آن ها کشور چین است، معرفی شدند تا در این دوره شرکت کنند و از سرفصل‌های آموزشی به‌روز در این زمینه برخوردار شوند.

شجاعی ادامه داد: در دوره آموزشی بازاریابی گردشگری با تمرکز بر جذب گردشگران چینی تاکنون موضوعاتی شامل انواع روش‌های بازاریابی، ابزارهای معرفی محصولات گردشگری، پیشنهاد روش‌های نوین و فناورانه معرفی گردشگری ایران، شناخت نیازها، علایق و سلایق گردشگران چینی، بررسی اقدامات سایر کشورها در بازار چین و غیره مطرح شد.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی افزود: معاونت گردشگری به عنوان یکی از نهادهای فعال در حوزه گردشگری ایران بر اهمیت ویژه بازار چین در چشم‌انداز توسعه گردشگری بین‌المللی کشور کاملا واقف است و در سال‌های اخیر، تلاش‌های هدفمند برای ورود به این بازار بزرگ و با ظرفیت صورت گرفته اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اقدامات انجام شده و نتایج مورد انتظار وجود دارد. 

شجاعی ادامه داد: هدف ما از حضور در این دوره آموزشی، بهره‌گیری از تخصص دانشگاه شاندونگ برای ارتقای شناخت کارشناسان دولتی و فعالان بخش خصوصی گردشگری ایران از بازار چین و تدوین راهبردهای هوشمندانه‌تر و اثربخش‌تر در حوزه بازاریابی گردشگری چین محور است. 

او تصریح کرد: ما بر این باوریم که طراحی برنامه‌های منطبق با ویژگی‌های فرهنگی، اقتصادی و رفتاری گردشگران چینی، شرط لازم برای موفقیت در این بازار است.

شجاعی با اشاره به اینکه بازار گردشگری چین در دو دهه اخیر به بزرگترین و با اهمیت‌ترین بازار گردشگرفرست دنیا تبدیل شده است، گفت: طبق گزارش‌های سازمان جهانی گردشگری، کشور چین از نظر تعداد گردشگران خروجی و میزان هزینه‌کرد در رتبه‌های اول جهانی قرار دارد و رشد طبقه متوسط، افزایش درآمد سرانه، زیرساخت‌های دیجیتال و سیاست‌های تسهیل سفر از سوی دولت چین زمینه‌ساز رشد چشمگیر این بازار شده است.

او در پایان مطرح کرد: بازار چین برای کشورمان نه تنها از نظر کمی و نوع تقاضای سفر اهمیت ویژه‌ای دارد بلکه در بخش‌های فرهنگی، تاریخی، تجاری و طبیعت‌گردی می‌تواند به عنوان یک بازار هدف راهبردی در نظر گرفته شود.

 

