مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
لزوم توجه به توسعه صادرات و جلوگیری از خامفروشی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای تمام دستگاهها لازم الاجرا است.
وی ادامه داد: اجرای دقیق مصوبات کارگروه تسهیل کمک خواهد کرد که گامهای بلندی در جهت رفع مشکلات بنگاههای اقتصادی و تولیدی برداشته شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز، ضمن تاکید بر لزوم توجه به توسعه صادرات و جلوگیری از خامفروشی گفت: کارخانه کربنات سدیم کاوه فیروزآباد توانسته گامی مهم در جهت خودکفایی، توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و جلوگیری از خامفروشی بردارد.
کریم مجرب افزود: این واحد تولیدی همچنین زمینهساز تحول اقتصادی و راهاندازی صنایع معدنی پاییندستی در استان شده است.
وی ادامه داد: واحدهای تولیدی فیروزآباد از ظرفیتهای ارزشمند صنعتی استان به شمار میروند و حمایت از آنها نقش مهمی در رونق تولید و توسعه اقتصادی منطقه دارد.
نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند و قیرو کارزین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بازدید از صنایع مادر منطقه از جمله سیمان و کربنات سدیم با حضور مسئولان استانی، فرصت مناسبی را برای احصای دقیق مشکلات و ظرفیتهای تولیدی فراهم آورد.
محمد مهدی فروردین، با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود: در این جلسه، بر همافزایی دستگاههای اجرایی و تسریع در رفع موانع پیشروی واحدهای صنعتی با هدف تقویت تولید و اشتغال تاکید شد.
در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان فیروزآباد، موضوع تامین گاز مورد نیاز، صدور مجوز نیروگاه خورشیدی، تسهیل فرآیند اداری نیروگاه حرارتی و تامین تسهیلات ارزی کارخانه سیمان، خط انتقال گاز، تامین برق، تسهیل فرآیند طرح توسعه و درخواست زمین طرح توسعه نیروگاه خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در همین راستا اتخاد و راهکارهایی ارائه شد.
در پایان این نشست، مقرر شد دستگاههای اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به پیگیری و حل مشکلات مطرحشده اقدام کرده و گزارش اقدامات انجامشده را در بازه زمانی مشخص ارائه دهند.