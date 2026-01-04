وی ادامه داد: اجرای دقیق مصوبات کارگروه تسهیل کمک خواهد کرد که گام‌های بلندی در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی برداشته شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس نیز، ضمن تاکید بر لزوم توجه به توسعه صادرات و جلوگیری از خام‌فروشی گفت: کارخانه کربنات سدیم کاوه فیروزآباد توانسته گامی مهم در جهت خودکفایی، توسعه صادرات، ایجاد ارزش افزوده، ارزآوری و جلوگیری از خام‌فروشی بردارد.

کریم مجرب افزود: این واحد تولیدی همچنین زمینه‌ساز تحول اقتصادی و راه‌اندازی صنایع معدنی پایین‌دستی در استان شده است.

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی فیروزآباد از ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی استان به شمار می‌روند و حمایت از آنها نقش مهمی در رونق تولید و توسعه اقتصادی منطقه دارد.

نماینده مردم فیروزآباد و فراشبند و قیرو کارزین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بازدید از صنایع مادر منطقه از جمله سیمان و کربنات سدیم با حضور مسئولان استانی، فرصت مناسبی را برای احصای دقیق مشکلات و ظرفیت‌های تولیدی فراهم آورد.

محمد مهدی فروردین، با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید افزود: در این جلسه، بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی با هدف تقویت تولید و اشتغال تاکید شد.

در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان فیروزآباد، موضوع تامین گاز مورد نیاز، صدور مجوز نیروگاه خورشیدی، تسهیل فرآیند اداری نیروگاه حرارتی و تامین تسهیلات ارزی کارخانه سیمان، خط انتقال گاز، تامین برق، تسهیل فرآیند طرح توسعه و درخواست زمین طرح توسعه نیروگاه خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در همین راستا اتخاد و راهکارهایی ارائه شد.

در پایان این نشست، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به پیگیری و حل مشکلات مطرح‌شده اقدام کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را در بازه زمانی مشخص ارائه دهند.