رییس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز خبرداد:
تدوین آییننامه بازنگری دراجرای طرح «از مزرعه تا سفره»
طرح «از مزرعه تا سفره» که با هدف کاهش فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرفکننده، حمایت از کشاورزان و عرضه مستقیم محصولات به شهروندان راهاندازی شد، پس ازگذشت نزدیک به سه سال اجرا، اکنون در مرحله بازنگری و ارزیابی دوباره قرار دارد.
موضوعی که به گفته رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز، این اصلاحات با هدف ارتقا خدمات است.
مسعود زارعی با تاکید بر اهمیت ادامه و اصلاح این طرح اظهار داشت: اکنون عملا ۱۶ بازارچه فعالاند. این بازارچهها باید نقش اساسی در تنظیم بازار میوه و ترهبار شهر ایفا میکردند، اما با گذشت زمان و ایرادهایی که فرمانداری به آییننامه اجرایی طرح گرفت، تصمیم بر آن شد که شورای شهر بازنگری در اینروند انجام دهد تا بتواند طرح را از وضعیت فعلی خارج کند.
وی با اشاره به معافیتهای غرفههای میوه و تره بار بازارچه از اجارهبها افزود: شهرداری سال گذشته با هدف حمایت از این طرح و ارایه خدمات ارزان به شهروندان حدود ۵.۵ میلیارد تومان از بازارچهها اجاره نگرفت، اما در مقابل، با اجرای این طرح که قیمتها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزانتر از میادین به مردم عرضه شد که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان منفعت مستقیم به سفره مردم رسید.
زارعی عنوان کرد: طی گزارشهای سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی و بررسی صداوسیما در گزارش از بازارچهها نیز این موارد تایید میکند که رضایت نسبی مردم از این بازارچهها وجود داشته است.
زارعی رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورا با اشاره به ایرادات مطرحشده از سوی فرمانداری توضیح داد: در سه جلسه گذشته شورا، آییننامه جدیدی برای ساماندهی بازارچهها تصویب شد. فرماندار شیراز نیز نسبت به بخشی از این آییننامه ایراد گرفت و تاکید داشت که باید نظارتها دقیقتر شود تا احتمال هرگونه رانت در واگذاری غرفهها از بین برود.
وی ادامه داد: کارگروهی با حضور نمایندگان استانداری، اتاق اصناف، سازمان میادین، فرمانداری و حتی نماینده اداره کل امور اقتصادی تشکیل شد تا ضمن کنترل قیمتها، فرایند واگذاریها نیز شفافتر شود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیطزیست و خدمات شهری در ادامه گفت: نکته مهم این است که نباید این آب باریکهای که به نفع مردم ایجاد شده، قطع شود. ما میخواهیم مشکلات ساختاری را رفع کنیم، نه اینکه طرح را تعطیل کنیم. تجربه این دو سال نشان داده که حتی با وجود کاستیها، این بازارچهها توانستهاند بخشی از فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارند.
وی درخصوص نحوه واگذاری غرفهها افزود: پیشنهاد قرعهکشی برای واگذاری غرفهها مطرح شد تا عدالت در توزیع رعایت شود. درعینحال پذیرفتیم که شرایط مناطق مختلف شهر متفاوت است؛ مثلا در مناطق شمالی و جنوبی شیراز قدرت خرید و گردش مالی یکسان نیست. بنابراین اصلاحیهای اضافه شد تا در کنار قرعهکشی، شاخصهای نظارتی نیز لحاظ شود.
زارعی در پایان با تاکید بر نگاه حمایتی شورا به این طرح گفت: هدف اصلی ما این است که مردم بتوانند محصولات باکیفیت و ارزان بخرند، کشاورزان هم بدون واسطه فروش داشته باشند. اگر نظارتها تقویت شود، طرح از مزرعه تا سفره میتواند دوباره به نقطه مطلوب برگردد. خوشبختانه فرمانداری، استانداری و سایر دستگاهها در این مسیر همراه هستند و ما امیدواریم در بازنگری جدید، بازارچهها بهجایگاه واقعی خود بازگردند.
به نظر میرسد طرح از مزرعه تا سفره با وجود برخی از نقدها نسبت به قیمتگذاری، هنوز ظرفیت احیای خود را دارد؛ طرحی که اگر با اصلاح ساختار، نظارت شفاف و مدیریت هوشمند ادامه یابد، میتواند الگویی برای شهرهای دیگر کشور نیز باشد.