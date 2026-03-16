اطلاعیه دفتر آیتالله سبحانی در خصوص میزان زکات فطره
دفتر آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در اطلاعیهای میزان زکات فطره امسال را بر مبنای قوت غالب به تفکیک استانها اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از دفتر این مرجع تقلید در این اطلاعیه آمده است: شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم ) از خوراکیهای رایج در منطقه خود (مانند آردگندم، برنج و غیره) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.
اطلاعیه حاکی است: با توجه به اینکه قیمت آرد گندم و برنج در شهرهای مختلف، ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین میتوانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند.