به گزارش ایلنا از دفتر این مرجع تقلید در این اطلاعیه آمده است: شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع (تقریبا سه کیلوگرم ) از خوراکی‌های رایج در منطقه خود (مانند آردگندم، برنج و غیره) یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.