رضازاده در گفتوگو با ایلنا:
شورای عالی دفاع برای زمان حاد تشکیل شده است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: با توجه به کاستی ها و نواقصی که ما در جنگ دوازده روزه تحمیلی داشتیم، شورای عالی دفاع به ضرورت تشکیل شده است که در زمان بحران، حاد و حساس بتواند فرماندهی و هدایت امورات جنگ و دفاع را برعهده داشته باشد.
یعقوب رضازاده در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتخاب علی لاریجانی از سوی رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آقای لاریجانی باتوجه به حساسیت زمانی و مشاغلی که برعهده داشتند از سوی آقای رئیس جمهور به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی انتخاب شدند. ایشان سوابق و تجربیات عملیاتیشان در صحنههای انقلاب، دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس دوازده روزه مشخص است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با مقبولیتهایی که به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب و ریاست مجلس شورای اسلامی و داشتن مشاغلی از جمله ریاست صداو سیما و دبیر شورای عالی انقلاب و سایر مسئولیتها داشتند فکر میکنم با توجه به حساسیتها و شرایط بهترین گزینه برای شورای عالی امنیت ملی بود.
وی ادامه داد: امیدواریم با تعاملی که آقای لاریجانی با روسای سه قوه و همچنین فرماندهان نیروهای مسلح، ستاد کل و سایر دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت کشور و اطلاعات خواهند داشت انشاالله وضعیت بهتر خواهد شد. ایشان گزینه مناسبی بود در این حساسیت زمانی که به این سمت و مسئولیت انتخاب شدند.
رضازاده درخصوص تشکیل شورای عالی دفاع بیان کرد: ما تاکنون شورای عالی دفاع نداشتیم، در گذشته تحت عنوان وزارت دفاع و یک زمانی تحت عنوان ستاد پشتیبانی جنگ مطرح بوده است اما شورای عالی دفاع نداشتیم شورای عالی دفاع از مسئولان سه قوه و فرماندهان نظامی برای شرایط اضطرار و بحران تشکیل شده است.
