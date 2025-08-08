خبرگزاری کار ایران
رضازاده در گفت‌وگو با ایلنا:

شورای عالی دفاع برای زمان حاد تشکیل شده است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: با توجه به کاستی ها و نواقصی که ما در جنگ دوازده روزه تحمیلی داشتیم، شورای عالی دفاع به ضرورت تشکیل شده است که در زمان بحران، حاد و حساس بتواند فرماندهی و هدایت امورات جنگ و دفاع را برعهده داشته باشد.

یعقوب رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتخاب علی لاریجانی از سوی رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آقای لاریجانی باتوجه به حساسیت زمانی و مشاغلی که برعهده داشتند از سوی آقای رئیس جمهور به عنوان  دبیرشورای عالی امنیت ملی انتخاب شدند. ایشان سوابق و تجربیات عملیاتی‌شان در صحنه‌های انقلاب، دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس دوازده روزه مشخص است.  

این نماینده مجلس تصریح کرد: با مقبولیت‌هایی که به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب و  ریاست مجلس شورای اسلامی و داشتن مشاغلی از جمله ریاست صداو سیما و دبیر شورای عالی انقلاب و سایر مسئولیت‌ها   داشتند فکر می‌کنم با توجه به حساسیت‌ها و شرایط بهترین گزینه برای شورای عالی امنیت ملی بود.

وی ادامه داد: امیدواریم با تعاملی که  آقای لاریجانی با روسای سه قوه و همچنین فرماندهان نیروهای مسلح، ستاد کل و سایر دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت کشور و اطلاعات خواهند داشت  انشاالله وضعیت بهتر خواهد شد. ایشان گزینه مناسبی بود در این حساسیت زمانی که به این سمت و مسئولیت انتخاب شدند.

رضازاده درخصوص تشکیل شورای عالی دفاع بیان کرد: ما  تاکنون شورای عالی دفاع نداشتیم، در گذشته تحت عنوان وزارت دفاع و یک زمانی تحت عنوان ستاد پشتیبانی جنگ مطرح بوده است اما شورای عالی دفاع نداشتیم شورای عالی دفاع  از مسئولان سه قوه و فرماندهان نظامی برای شرایط اضطرار و بحران تشکیل شده است. 

وی تاکید کرد: با توجه به کاستی‌ها و نواقصی که  ما در جنگ دوازده روزه  تحمیلی داشتیم، این شورا به ضرورت تشکیل شده است که در زمان بحران، حاد و حساس کامل بتواند فرماندهی و هدایت امورات جنگ و دفاع را برعهده داشته باشد.

