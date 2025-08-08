شورای عالی دفاع برای زمان حاد تشکیل شده است

یعقوب رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره انتخاب علی لاریجانی از سوی رئیس جمهور به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: آقای لاریجانی باتوجه به حساسیت زمانی و مشاغلی که برعهده داشتند از سوی آقای رئیس جمهور به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی انتخاب شدند. ایشان سوابق و تجربیات عملیاتی‌شان در صحنه‌های انقلاب، دفاع مقدس ۸ ساله و دفاع مقدس دوازده روزه مشخص است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: با مقبولیت‌هایی که به عنوان مشاور سیاسی رهبر انقلاب و ریاست مجلس شورای اسلامی و داشتن مشاغلی از جمله ریاست صداو سیما و دبیر شورای عالی انقلاب و سایر مسئولیت‌ها داشتند فکر می‌کنم با توجه به حساسیت‌ها و شرایط بهترین گزینه برای شورای عالی امنیت ملی بود.

وی ادامه داد: امیدواریم با تعاملی که آقای لاریجانی با روسای سه قوه و همچنین فرماندهان نیروهای مسلح، ستاد کل و سایر دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت کشور و اطلاعات خواهند داشت انشاالله وضعیت بهتر خواهد شد. ایشان گزینه مناسبی بود در این حساسیت زمانی که به این سمت و مسئولیت انتخاب شدند.

رضازاده درخصوص تشکیل شورای عالی دفاع بیان کرد: ما تاکنون شورای عالی دفاع نداشتیم، در گذشته تحت عنوان وزارت دفاع و یک زمانی تحت عنوان ستاد پشتیبانی جنگ مطرح بوده است اما شورای عالی دفاع نداشتیم شورای عالی دفاع از مسئولان سه قوه و فرماندهان نظامی برای شرایط اضطرار و بحران تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: با توجه به کاستی‌ها و نواقصی که ما در جنگ دوازده روزه تحمیلی داشتیم، این شورا به ضرورت تشکیل شده است که در زمان بحران، حاد و حساس کامل بتواند فرماندهی و هدایت امورات جنگ و دفاع را برعهده داشته باشد.

