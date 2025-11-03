قهوه یا چای؛ کدام برای سلامتی بهتر است؟
قهوه و چای از محبوبترین نوشیدنیهای جهاناند که علاوه بر طعم، فواید سلامتبخش نیز دارند. قهوه با داشتن کافئین بیشتر، انرژی فوری میدهد و از بیماریهای کبدی مانند کبد چرب و سرطان کبد جلوگیری میکند.
در مقابل، چای مخصوصاً چای سبز با داشتن التیانین، در کاهش استرس، بهبود خلقوخو و سلامت قلب مؤثر است.
با این حال، مصرف بیش از حد آنها میتواند باعث اضطراب، بیخوابی و افزایش فشار خون شود.
کارشناسان حداکثر مصرف روزانه کافئین را ۴۰۰ میلیگرم برای بزرگسالان و ۲۰۰ میلیگرم برای زنان باردار توصیه میکنند.