اگر نوشابه رژیمی میخورید، این مطلب را بخوانید
مردم اغلب فکر میکنند نوشابههای رژیمی انتخاب سالمتری هستند، اما مطالعات نشان میدهد که آنها حتی در میزان مصرف متوسط مانند یک قوطی در روز نیز ممکن است خطر بیماری کبد را نیز افزایش دهند.
یک بررسی جدید نشان داد که نوشابههای حاوی قند و نوشابههای رژیمی با افزایش خطر ابتلا به بیماریهای جدی کبدی مرتبط میکند. پژوهشگران میگویند حتی مصرف اندک آنها نیز ممکن است نگرانکننده باشد.
این بررسی شامل بیش از ۱۲۳۰۰۰ بزرگسال در انگلیس بود که پرسشنامههای رژیم غذایی را پر کردند و به طور متوسط ۱۰ سال تحت نظر بودند. نزدیک به ۹۵۰ نفر از این افراد به «بیماری کبد چرب مرتبط با اختلال متابولیک» یا MASLD (که قبلاً بیماری کبد چرب غیرالکلی نامیده میشد) مبتلا شدند.
MASLD زمانی رخ میدهد که چربی در کبد تجمع مییابد و میتواند منجر به التهاب، درد، خستگی و نارسایی کبد شود.
بر اساس یافتههای این بررسی مصرف بیشتر نوشابههای حاوی قند با ۵۰ درصد افزایش خطر ابتلا به این بیماری مرتبط بود. این احتمال با نوشیدنیهای رژیمی حاوی شیرینکنندههای مصنوعی حتی بیشتر بود و به ۶۰ درصد میرسید. گزینههای کمقند و بدون قند نوشابهها نیز با افزایش خطر مرگ ناشی از علل مرتبط با کبد مرتبط بودند.
این پژوهشگران میگویند: «مردم اغلب فکر میکنند نوشابههای رژیمی انتخاب سالمتری هستند، اما مطالعه ما نشان میدهد که آنها حتی در میزان مصرف متوسط مانند یک قوطی در روز نیز ممکن است خطر بیماری کبد را نیز افزایش دهند.»
این پژوهشگران میگویند نوشیدنیهای شیرینشده با قند ممکن است با افزایش ناگهانی قند خون به تجمع چربی و افزایش وزن بینجامند و باعث افزایش میزان اسید اوریک هم میشوند.
نوشابههای رژیمی ممکن است میکروبیوم روده را مختل کنند، هوس غذا خوردن را تحریک کنند و حتی باعث افزایش ترشح انسولین شوند.
خبر دلگرمکننده این است که این بررسی نشان داد جایگزینی نوشابه با آب، خطر بیماری کبد را تا ۱۵ درصد کاهش میدهد.
این پژوهشگران میگویند بهترین انتخاب نوشیدنی برای کبد شما - و سلامت کلی - هنوز آب است.
منبع: هلثدی