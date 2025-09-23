چگونه کبد چرب را درمان کنیم؟
یک فوق تخصص گوارش و کبد گفت: درمان قطعی دارویی برای کبد چرب وجود ندارد، اما با کاهش وزن تدریجی، ورزش منظم، تغذیه سالم و پرهیز از الکل و قندهای ساده میتوان بیماری را کنترل و حتی برگشتپذیر کرد.
همایون سخنور در خصوص بیماری کبد چرب اظهار کرد: کبد چرب (Fatty Liver) که اخیراً نام آن به بیماری کبد چرب مرتبط با اختلالات متابولیک یا MASLD تغییر یافته است، به تجمع چربی در سلولهای کبد گفته میشود، اگر بیش از ۵ تا ۱۰ درصد وزن کبد را چربی تشکیل دهد، بیماری تلقی میشود.
وی افزود: این بیماری عمدتاً ناشی از سبک زندگی ناسالم، تغذیه پرچرب، کمتحرکی و چاقی است. در صورتی که علاوه بر تجمع چربی، التهاب نیز در کبد وجود داشته باشد، این وضعیت «هپاتیت چرب مرتبط با اختلالات متابولیک» یا MASH نام دارد.
این فوق تخصص گوارش و کبد خاطرنشان کرد: همه افراد ممکن است در معرض ابتلا باشند، اما برخی گروهها بیشتر درگیر میشوند، از جمله این افراد میتوان به افراد دارای اضافهوزن یا چاقی شکمی، مبتلایان به دیابت نوع ۲ یا پیشدیابت، افراد کمتحرک، افراد با سابقه خانوادگی بیماریهای کبدی و مبتلایان به سندرم متابولیک اشاره کرد.
وی مطرح کرد: کبد چرب در مراحل اولیه معمولاً بدون علامت است، اما در مراحل پیشرفته میتواند موجب خستگی مزمن، درد مبهم در ناحیه راست شکم، احساس سنگینی پس از غذا و در موارد شدید زردی پوست یا چشمها شود.
سخنور تصریح کرد: بسیاری از بیماران ممکن است تنها از طریق آزمایش خون یا بررسیهای تصویربرداری به وجود بیماری پی ببرند.
وی درباره راههای تشخیص کبد چرب اشاره کرد: تشخیص کبد چرب معمولاً با سونوگرافی شکم آغاز میشود، اما آزمایش خون، الاستوگرافی یا فیبرواسکن و MRI نیز برای بررسی دقیقتر بهکار میرود. نمونهبرداری از کبد نیز دقیقترین روش تشخیصی است، هر چند این روش تهاجمی محسوب میشود.
این فوق تخصص گوارش و کبد در خصوص علل بروز کبد چرب، بیان کرد: چاقی و اضافهوزن، دیابت و مقاومت به انسولین، مصرف زیاد قند و چربیهای اشباع، کمتحرکی و مصرف برخی داروها و مکملها از مهمترین عوامل ابتلا به کبد چرب هستند.
وی تشریح کرد: تغذیه ناسالم و کمتحرکی نقش اصلی را در بروز این بیماری دارند بنابراین اصلاح سبک زندگی میتواند روند بیماری را معکوس کند؛ مصرف برخی داروها مانند کورتونها یا مکملهای گیاهی نامناسب نیز ممکن است در ایجاد کبد چرب نقش داشته باشد.
سخنور خاطرنشان کرد: رژیم غذایی مناسب شامل مصرف سبزیجات، میوه، غلات کامل، چربیهای سالم مانند روغن زیتون و پروتئینهای کمچرب و پرهیز از فستفود، غذاهای سرخشده و نوشابه است.
وی اضافه کرد: ورزش منظم هوازی مانند پیادهروی، دوچرخهسواری، شنا و همچنین تمرینات مقاومتی، باعث کاهش چربی کبد و بهبود عملکرد آن میشود.
این فوق تخصص گوارش و کبد هشدار داد: در صورت عدم درمان، کبد چرب میتواند منجر به فیبروز، سیروز و حتی سرطان کبد شود، همچنین این بیماری با بروز مشکلات قلبی و متابولیک همراه است.
سخنور یادآور شد: اگر نارسایی شدید ایجاد نشده باشد، کبد چرب با اصلاح سبک زندگی قابل بازگشت به وضعیت طبیعی است و عملکرد کبد بهبود پیدا میکند.