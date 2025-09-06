سندروم خوردن شبانه چیست؟
برخی از افراد به خوردن غذا و تنقلات شبانه عادت دارند که این ولع خوردن یک دلیل عمده دارد.
دکتر تاتیانا زلنکووا-زاخارچوک، روانشناس روس، خاطرنشان میکند که سندروم خوردن شبانه نوعی خاص از اختلال خوردن است که ممکن است در نتیجه کمبود خواب ایجاد شود. به گفته او، سندروم خوردن شبانه تقریباً ۹ درصد از جمعیت جهان را تحت تأثیر قرار میدهد و بیشتر در کودکان و بزرگسالان جوان شایع است.
او توضیح میدهد: بعضی از افراد عمداً قبل از خواب غذا را کنار تخت خود میگذارند، در حالی که برخی دیگر برای خرید غذا یا سفارش غذاهای آماده و برای تحویل به نزدیکترین فروشگاه ۲۴ ساعته میروند. صبحها، بسیاری از مردم فقط از بستههای خالی که پیدا میکنند، به یاد میآورند که در طول شب چه خوردهاند.
این متخصص خاطرنشان میکند که این اختلال اغلب با بیماریهای دیگری همراه است و تأکید میکند که افراد مبتلا به درمان ترکیبی نیاز دارند که شامل یک متخصص خواب و یک رواندرمانگر است.
دکتر داریا روساکووا، متخصص تغذیه نیز توضیح میدهد که پیروی از یک رژیم غذایی ساختارمند به ایجاد عادات غذایی سالم و مدیریت اختلالات خوردن کمک میکند. او به اهمیت خوردن سه وعده غذایی اصلی در روز، علاوه بر یک یا دو میان وعده، اشاره و تأکید کرد که نباید نگران چربیها و کربوهیدراتها بود، زیرا بدن به آنها همراه با پروتئینها نیاز دارد. او همچنین توصیه کرد که از قبل یک منوی هفتگی برنامهریزی کنید تا پایبندی به رژیم غذایی آسانتر شود.