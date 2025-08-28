نوشیدنی‌های حاوی قند مصنوعی، خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهند و باعث نابودی مغز می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد خطر ابتلا به سکته مغزی در افراد بالای ۴۵ سال و زوال عقل در سنین بالای ۶۰ سال با نوشیدن نوشابه رژیمی به طور منظم تقریباً سه برابر افزایش پیدا می‌کند. این خطر حتی با در نظر گرفتن سایر عوامل تأثیرگذار در بیماری، مانند پرخوری، رژیم غذایی ناسالم، ورزش نکردن و سیگار کشیدن همچنان وجود دارد.

نوشیدن نوشابه‌های رژیمی حجم مغز و اندازه هیپوکامپ (مرکز یادگیری در مغز) را کاهش می‌دهد، باعث پیری سریع مغز و ضعف حافظه می‌شود که همه اینها عوامل اولیه آلزایمر هستند. به جای مصرف این نوشابه‌ها، چای را امتحان کنید که می‌تواند خطر ابتلا به آلزایمر را تا ۸۶ درصد کاهش دهد.

از دیگر خطرات و عوارض جانبی مصرف نوشیدنی‌های شیرین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افسردگی: مطالعات نشان می‌دهد نوشیدن بیش از ۴ قوطی نوشابه‌ی رژیمی در روز، ۳۰ درصد خطر ابتلا به افسردگی را افزایش می‌دهد.

آسیب به کلیه: نوشیدن طولانی‌مدت نوشابه‌های رژیمی، کاهش عملکرد و بروز اختلال‌ کلیوی را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

دیابت نوع ۲ و سندرم متابولیک: مصرف روزانه نوشابه‌های رژیمی، خطر ابتلا به سندرم متابولیک را تا ۳۶ درصد و خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ را تا ۶۷ درصد افزایش می‌دهد [در مقایسه با نوشابه‌های غیر رژیمی].

