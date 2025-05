اگر شما هم جزو افرادی هستید که تغذیه و خواب مناسب ندارید نگران نباشید، چون برخی ویتامین‌ها هستند که می‌توانند به شما برای داشتن خوابی بهتر و با کیفیت‌تر کمک کنند.

رژیم غذایی و تغذیه بر ابتلا به بیماری‌های مزمن بسیار تاثیرگذارند؛ حتی اختلالات متابولیک نیز از این قائده مستثنی نیستند.

نداشتن تغذیه مناسب می‌تواند بر تشدید بی‌خوابی نیز تاثیر داشته باشد؛ بنابراین باید کمبود برخی مواد معدنی و ویتامین‌ها را برای رفع مشکلاتی، چون بی‌خوابی جبران کرد.

در زیر چهار ویتامین مهم که به داشتن خواب خوب کمک می‌کنند معرفی می‌کنیم:

ویتامین E: اگر بدن شما دارای سطوح کافی ویتامین E باشد، خواب با کیفیت تری تجربه خواهید کرد. دانه آفتابگردان، بادام، روغن جوانه گندم، و کلم بروکلی این ویتامین را تامین می‌کنند.

ویتامین D: کمبود ویتامین D اختلال خواب را افزایش می‌دهد. مصرف غذاهایی مانند تخم مرغ، ماهی و قارچ میتواند ین مشکل را برطرف کند.

ویتامین C: افزدی که سطح پایینی از ویتامین C دارند به مشکلات خواب دچار می‌شوند، برای دریافت ویتامین C مصرف فلفل دلمه‌ای، مرکبات، کیوی، انبه پیشنهاد میشود.

ویتامین B: به تنظیم ملاتونین بدن کمک میکند که در داشتن خواب خوب موثر است. حبوبات، گوشت، میوه و سبزیجات این ویتامین را دارند.

منبع همشهری آنلاین

