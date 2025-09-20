خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تفاوت مدیریت خصوصی و دولتی در نتایج عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور

تفاوت مدیریت خصوصی و دولتی در نتایج عملکرد دو خودروساز بزرگ کشور
کد خبر : 1688780
لینک کوتاه کپی شد.

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی بر این باور است که تنها راه نجات صنعت خودرو، واگذاری واقعی مدیریت آن به بخش خصوصی است؛ اقدامی که می‌تواند هم بهره‌وری را بالا ببرد و هم خودروسازان را از باتلاق زیان‌های انباشته بیرون بکشد.

او با اشاره به تکالیف قانونی اصل ۴۴ تأکید می‌کند که بخش مهمی از خصوصی‌سازی در صنعت خودرو یا اصلاً اجرا نشده یا نیمه‌کاره مانده است. 

به گفته او، تجربه نشان داده هرجا مدیریت به بخش خصوصی سپرده شده، رشد تولید رقم خورده؛ اما خودروسازانی که همچنان زیر سایه دولت باقی مانده‌اند، با افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید دست و پنجه نرم می‌کنند.

نجفی‌منش برای مقایسه، به دو نمونه اشاره می‌کند: یکی از خودروسازان خصوصی‌سازی‌شده توانسته تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهد، در حالی که دیگری –که دولتی مانده– با بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان چک برگشتی و معوقات به قطعه‌سازان مواجه است. 

او می‌گوید همین تفاوت روشن می‌سازد که واگذاری واقعی، چه تأثیری بر کارآمدی دارد.

اما مانع اصلی، از نگاه او، همچنان قیمت‌گذاری دستوری است. 

نجفی‌منش می‌گوید طبق بند ۹۰ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت موظف است اگر به‌واسطه قیمت‌گذاری، تولیدکننده زیان دید، آن را جبران کند. در حالی که امروز زیان انباشته خودروسازان از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان گذشته، حتی یک ریال از سوی دولت پرداخت نشده است.

او همچنین به شکاف وحشتناک میان قیمت کارخانه و بازار اشاره می‌کند که اکنون به بیش از ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این شکاف نه‌تنها مصرف‌کننده را متضرر کرده، بلکه منابع هنگفتی را به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر کرده است. 

نجفی‌منش معتقد است اگر دولت از مداخله در قیمت‌گذاری کنار بکشد و مسیر خصوصی‌سازی واقعی را باز کند، هم زیان خودروسازان کاهش می‌یابد و هم بازار خودرو به تعادل می‌رسد.

سؤال کلیدی او این است: چرا با وجود این همه تجربه و شواهد روشن، دولت همچنان در اجرای خصوصی‌سازی صنعت خودرو و رها کردن این صنعت از قید قیمت‌گذاری دستوری تعلل می‌کند؟

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی