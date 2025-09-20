آغاز عصر شفافیت در بیمه ایران

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران علی جباری رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران با ارائه گزارشی جامع از عملکرد ماه‌های گذشته و ترسیم افق‌های پیش‌رو شرکت گفت: سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در تاریخ ۹۰ ساله بیمه ایران بوده است؛ چرا که با تلاش خانواده بزرگ بیمه ایران ۲۶ همت به ذخایر شرکت افزوده شد؛ اقدامی بی‌سابقه در حیات این شرکت که توانست بخش قابل توجهی از کسری ذخایر سنوات گذشته را جبران کند.

مدیرعامل بیمه ایران با تأکید بر نقش برجسته بیمه ایران در حمایت از مردم و اقتصاد ملی، گفت: اقدامات شاخص شرکت در حوزه بیمه جنگ از جمله طراحی و اجرای پوشش‌های بیمه‌ای، مدیریت ریسک و ارائه خدمات به مردم، نمونه‌ای از همراهی بی‌وقفه بیمه ایران با مردم است و این اقدامات نه تنها باعث تقویت اعتماد عمومی شده، بلکه جایگاه بیمه ایران را به‌عنوان رهبر و راهبر صنعت بیمه کشور تثبیت کرده است و نشان می‌دهد که شرکت قادر است در سخت‌ترین شرایط نیز نقش حمایتی و راهبردی خود را ایفا کند.

وی هدف‌گذاری برای خروج از زیان انباشته و افزایش سرمایه تا پنج برابر در سال جاری را از مهم‌ترین برنامه‌های بیمه ایران دانست و در ادامه گفت: چرخش استراتژیک از ستادمحوری به شعبه‌محوری و نماینده‌محوری، گذار از بیمه‌گری سنتی به بیمه‌گری دیجیتال و هوشمند، حرکت از بازاریابی محافظه‌کارانه به بازاریابی نوین و فعال، تغییر رویکرد از مشتری‌مداری منفعل به وفادارسازی فعال مشتریان و نیز مدیریت بهینه منابع اقتصادی به جای بازدهی پایین ازجمله استراتژی‌های تحول‌آفرین بیمه ایران در ماههای اخیر محسوب می‌شوند.

جباری همچنین با اشاره به افزایش توانگری مالی شرکت و استقرار تیم مدیریتی جدید از آبان‌ماه سال گذشته، اعلام کرد: در دوره جدید مدیریتی، بیمه ایران تمرکز خود را بر تقویت خدمات به مشتریان، توسعه شعب و نمایندگی‌ها، بهبود فرآیندهای داخلی و ارتقای تجربه دیجیتال مشتریان قرار داده است و این اقدامات موجب شده شرکت ضمن حفظ جایگاه ملی و پیشرو خود در صنعت بیمه کشور، مسیر رشد و توسعه پایدار را با قوت بیشتری دنبال کند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران در پایان تأکید کرد: امروز بیمه ایران در مسیر نوآوری و تحول قرار دارد و حرکت از سنت به دیجیتال، از تمرکز به پراکندگی هوشمند و از نگاه کوتاه‌مدت به آینده‌نگری، محورهای اصلی این مسیر است و تحقق این اهداف نیازمند همراهی و حمایت سهام‌داران و ذی‌نفعان است تا بیمه ایران بتواند همچون گذشته، نقش بی‌بدیل خود را در اقتصاد ملی ایفا کند.

گفتنی است؛ نشست مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی ‌بیمه ‌ایران برای نخستین بار در یک دهه گذشته خارج از ساختمان وزارت اقتصاد و با ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و حضور عباس مرادپور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی این وزارتخانه و ‌ پرویز خوش کلام خسروشاهی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان ‌وزارت ‌صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حسابرسی و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران و با شکوه برگزار شد.

‌در این نشست، پس از ارائه گزارشی از عملکرد شرکت توسط علی جباری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه ایران و همچنین اعضای هیات مدیره، ‌اعضای مجمع به اتفاق آرا، صورت های مالی منتهی به پایان اسفند سال ۱۴۰۳ ‌بیمه ایران را تصویب ‌و در پایان با توجه به کسب افتخارات این شرکت در حوزه توانگری مالی و مدیریت ریسک و سایر اقدامات شاخص در صنعت بیمه از خدمات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران تقدیر کردند.

