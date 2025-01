تورم و شرایط اقتصادی، باعث شده تا بسیاری از ما به فکر مهاجرت و سرمایه‌گذاری در سایر منابع مثل دلار، طلا و .... باشیم. رشد و توسعه اقتصادی کشور امارات و بالا رفتن ارزش خانه‌های دبی در چند سال اخیر و پیش‌بینی ادامه دار شدن این روند تا دهه‌های آینده خرید اقساطی خانه در دبی را به یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه و پرسود تبدیل کرده است!

شرایط و نکات کلی خرید اقساطی خانه در دبی در یک نگاه:

حداقل پیش‌پرداخت مورد نیاز بسته به نوع پروژه، شرکت سازنده و امتیاز مشاور املاک نزد شرکت‌های سازنده دارد.

مدت‌زمان بازپرداخت از 2 تا 8 سال است.

با پرداخت 20% پیش پرداخت می‌توان ظرف مدت 48 ساعت گلدن ویزای امارات را دریافت نمود.

با خرید اقساطی خانه از دبی، می‌توان اقامت 2 تا 10 سال امارات با قابلیت تمدید دریافت نمود.

با خرید اقساطی و دریافت گلدن ویزای امارات، اجازه کار کردن در دبی برای خریدار و سایر افراد خانواده صادر می‌شود.

شرایط خرید اقساطی انواع خانه در دبی

با خرید اقساطی خانه در دبی، شما می‌توانید با پیش پرداخت 10 تا 25 درصد (بسته به طرح‌های ارائه شده توسط شرکت سازنده و نوع ملک) و تنظیم مابقی اقساط بین 2 تا 10 سال، ملک مورد نظر خود را در امارات خریداری کنید. طرح‌های مختلفی (پیمنت‌پلن) برای خرید قسطی خانه در امارات وجود دارند که مهم‌ترین آن ها شامل موارد زیر است:

طرح اقساطی (X/Y) بخشی از هزینه ملک را به‌صورت پیش‌پرداخت قبل از ساخت و مابقی مبلغ را پس از تحویل پرداخت خواهید کرد.

طرح اقساطی 50-50، 30-70 و 60-40: پرداخت‌ها در این طرح بر اساس توافق بین خریدار و سازنده و در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده انجام می‌شود.

نیووی یکی از معتبرترین مشاورین املاک ایرانی در دبی (با بیش از 20 سال سابقه) شرایط ویژه‌ای را برای خرید اقساطی ملک در دبی و ویزای گل امارات با خرید ملک فراهم نموده است!

معرفی انواع روش‌های خرید اقساطی خانه در دبی

1. پرداخت پس از تحویل ملک

با این روش ابتدا کلید خانه را دریافت کرده و مابقی مبلغ را طی ۳ تا ۱۰ سال پرداخت کنید. برای شروع لازم است حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ ملک را به‌عنوان پیش‌پرداخت بپردازید.

2. طرح ۱۰/۹۰

در این روش، ابتدا ۱۰ درصد مبلغ پرداخت می‌شود و ۹۰ درصد باقی‌مانده در اقساط بلند مدت (تا 8 سال یا بیشتر) پرداخت می‌گردد.

3. پرداخت هزینه طی ساخت

در این روش، هزینه ملک به نسبت پیشرفت ساختمان پرداخت می‌شود! مثلاً ۳۰ درصد در زمان شروع پروژه و مابقی هنگام تحویل خانه پرداخت می‌گردد.

مطابق با قانون جدید امارات که در سال 2025 تنظیم شد، ایرانیان ساکن دبی در شرایط خاص می‌توانند از وام مسکن استفاده کنند.

4. اجاره به شرط تملیک

این روش مناسب افرادی است که توانایی پرداخت اولیه زیادی ندارند. شما خانه را اجاره می‌کنید و با پرداخت ماهانه، اقساط خرید ملک را می‌پردازید. پس از اتمام اقساط، مالکیت کامل به شما منتقل می‌شود.

مزایای خرید اقساطی خانه و سرمایه‌گذاری در دبی

شرایط پرداخت آسان و بدون بهره، فرآیند خرید شفاف و قانونی، قیمت‌های مقرون‌به‌صرفه نسبت به املاک تهران، بازدهی قابل‌توجه اجاره ، سود دلاری و دریافت اقامت امارات، خرید اقساطی خانه در دبی را به یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کرده است!

1. سود دلاری املاک دبی

انتخاب ملک صحیح نرخ بازگشت سرمایه سالانه %8 برای شما دارد! نکته حائز اهمیت این است که هر مشاور املاکی نمیتونه یک ملک مناسب سرمایه‌گذاری بهتون پیشنهاد بده، به همین علت اگر قصد خرید اقساطی ملک در دبی دارید لازم است حتما به سابقه، بارکد DLD و عضویت مشاور املاک در RERA توجه کنید.

نیووی با 20 سال سابقه، یکی از قدیمی‌ترین مشاورین املاک ایرانی در دبی است. اخذ 3 مدال طلایی متوالی از دایره املاک و اراضی دبی (DLD) نشان از تخصص، معاملات امن و اطمینان بخش نیووی است. به همین خاطر می‌توانید برای مشاوره خرید ملک در دبی نیووی را برای راهنمایی انتخاب کنید.

2. عدم پرداخت مالیات

یکی از مهم‌ترین مزیتی که سرمایه گذاری در املاک دبی براتون داره این هست که نیازی به پرداخت مالیات بر درآمد شخصی وجود ندارد.

3. اخذ اقامت خانوادگی امارات

به گفته سایت immigrantinves، از سال 2022 دولت امارات قوانین جدیدی را تنظیم کرد که امکان دریافت ویزای طلایی امارات با خرید اقساطی ملک در دبی امکان پذیر شده است.

You may purchase real estate in the UAE for AED 2 million ($545,000) to get a 10-year Golden Visa. Another option is purchasing real estate for AED 750,000 ($204,000) to get a 2-year residence visa.

ترجمه فارسی:

برای دریافت ویزای طلایی ۱۰ ساله، شما می‌توانید در امارات ملکی به ارزش ۲ میلیون درهم خریداری کنید. گزینه دیگر خرید ملک به ارزش ۷۵۰,۰۰۰ درهم برای دریافت اقامت ۲ ساله امارات است.

مدت زمان مجاز برای اخذ اقامت، بستگی به مبلغی پرداختی ملک و حجم سرمایه‌گذاری دارد. پس از اتمام این دوره می‌توان نسبت به تمدید مجدد ویزا اقدام کرد.

4. نرخ بازگشت سرمایه بالا

نرخ بازگشت سرمایه برای خرید قسطی انواع خانه در دبی10 ساله است. به این صورت که با خرید هر واحد خانه در امارات در طی 10 سال به اصل مبلغی که سرمایه‌گذاری کردید می‌رسید!

چگونه از معتبر بودن پروژه و شرکت سازنده مطمن شویم؟

1. چک کردنescrow account برای شرکت سازنده.

حساب امانی بین دولت امارات و شرکت سازنده است که به منظور حفظ سرمایه خریدار در مراحل ساخت پروژه استفاده می‌شود.

2. مشاوره با مشاور املاک معتبر است.

مشاور املاک معتبر کارت RERA و سابقه کافی دارد. اداره املاک دبی (RERA) به عنوان نهاد نظارتی بر بازار املاک دبی، قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای برای پیش‌فروش املاک وضع کرده است.

توصیه مشاورین املاک برای کاهش ریسک معاملاتی خرید اقساطی در دبی

1. انتخاب سازنده معتبر؛

2. خرید خانه در لوکیشن قابل پیشرفت؛

3. کمک گرفتن از یک مشاور املاک حرفه‌ای، متخصص و دلسوز؛

4. دقت به قیمت، کیفیت، امکانات رفاهی و سرعت ساخت پروژه؛

5. خرید خانه با قیمت مناسب؛

6. قرار گرفتن زمین ملک در منطقه فری هلد دبی؛

هزینه های پنهان پیش فروش ملک در دبی

1. هزینه ثبت سند:

هزینه 4% از ارزش ملک که به اداره املاک دبی پرداخت می‌شود.

2. هزینه طی کردن مراحل ثبت سند

بین 3 تا 5 هزار درهم متغیر است که برای مراحل ثبت سند بایستی پرداخت شود.

2. هزینه سالانه شارژ

هزینه شارژ سالانه بسته به نوع ملک، منطقه و متراژ متغیر است.

قوانین خرید اقساطی ملک در دبی برای سازنده و خریدار

1. تمامی شرایط پرداخت و جزئیات باید به طور واضح در قرارداد ذکر شود تا از بروز هرگونه ابهام در معامله جلوگیری شود.

2. سازندگان موظف به باز کردن حساب امانی (Escrow Account) هستند.

3. شرکت‌های سازنده موظف هستند تاییدیه‌های لازم را از اداره املاک و اراضی دبی برای اعتماد سازی بیشتر خریداران از (DLD) دریافت نمایند.

4. در صورت بروز هرگونه تخلف از طرف شرکت سازنده، خریداران می‌توانند از سازنده دراداره اراضی دبی شکایت کنند.

انتهای پیام/