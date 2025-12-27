مدیر پروژه "تراسسنتر" در گفتگو با ایلنا:
افتتاح "تراسسنتر" با بهترین برندهای ایرانی/ هدف ما ساخت باکیفیت و بهرهبرداری متفاوت است
از ساخت فشرده تا بهرهبرداری حرفهای؛ تراسسنتر چگونه به یکی از بهترین مجتمعهای تجاری تهران تبدیل میشود؟
مدیر پروژه مجتمع تجاری، اداری، تفریحی «تراسسنتر»، از روند سریع ساخت، برنامه زمانبندی فشرده، مدل بهرهبرداری داخلی و هدفگذاری این مجموعه برای تبدیلشدن به یکی از بهترین مجتمعهای تجاری تهران و ایران سخن گفت.
محمد جعفری، مدیر پروژه مجتمع تجاری، اداری، تفریحی «تراسسنتر»، در حاشیه هفتمین نمایشگاه بینالمللی ایران ریتیلشو، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا؛ از روند سریع ساخت، برنامه زمانبندی فشرده، مدل بهرهبرداری داخلی و هدفگذاری این مجموعه برای تبدیلشدن به یکی از بهترین مجتمعهای تجاری تهران و ایران سخن گفت.
معرفی و جایگاه پروژه "تراسسنتر"
جعفری در تشریح ماهیت این پروژه افزود: تراسسنتر یک مجتمع اداری، تجاری و تفریحی است که از سال گذشته عملیات ساخت آن را آغاز کردیم. زمانی که پروژه را تحویل گرفتیم، حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و از همان زمان با سرعت بالا وارد فاز اجرایی شد.
رکوردشکنی در سرعت ساخت و کیفیت اجرا
مدیر پروژه "تراسسنتر" با اشاره به زمانبندی اجرای پروژه عنوان کرد: از سال گذشته به صورت مستمر کار کردیم تا بتوانیم تا برج یک امسال عملیات بنایی و ابنیه را به پایان برسانیم و برنامهریزی ما این است که در برجهای ۵ و ۶ سال آینده به افتتاح مجموعه برسیم.
جعفری با تأکید بر کیفیت ساخت توضیح داد: تمام تلاش مجموعه بر این است که بهترین بهرهبرداری و بالاترین کیفیت ساخت را رقم بزنیم. به جرأت میتوان گفت در حوزه ساختمانهای تجاری و اداری، رکورد سرعت ساخت را میزنیم، چراکه این پروژه نهایتاً در یک سال و نیم تا دو سال ساخته و تحویل داده میشود.
وی افزود: سعی کردیم در تمام بخشها بهصورت مجزا تمرکز داشته باشیم تا بهترین اتفاق ممکن در هر بخش رقم بخورد.
مدل بهرهبرداری و تمرکز بر برندهای منتخب
مدیر پروژه "تراسسنتر" در ادامه درباره بهرهبرداری مجموعه متذکر شد؛ برای بهرهبرداری، یک تیم بسیار قدرتمند در مجموعه شکل گرفته است. میانگین سنی تیم پایین است و در کنار آن از افراد باتجربه نیز استفاده کردهایم تا ترکیب مناسبی برای مدیریت و بهرهبرداری ایجاد شود.
وی اضافه کرد: بهرهبرداری مجتمع به طور کامل توسط تیم داخلی خود مجموعه انجام میشود و سیاست ما این بوده که بهترین برندهای ایرانی فعال در کشور را در بخش تجاری تراسسنتر مستقر کنیم. به همین دلیل، تیمی کاملاً منتخب از مراکز خرید، مجتمعها و برندها برای حضور در این پروژه انتخاب شدهاند.
نقش سازنده و چشمانداز آینده "تراسسنتر"
جعفری با اشاره به نقش سازنده پروژه بیان کرد: سازنده این مجموعه آقای حاجرحیم قربانی هستند که از سازندگان برتر کشور بهشمار میروند. ما از تجربیات و دانش ایشان درسهای زیادی گرفتهایم و این تجربیات بهطور مستقیم در اجرای پروژه مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیر پروژه "تراسسنتر" خاطرنشان کرد: با توجه به کیفیت ساخت، مدل بهرهبرداری و تیم اجرایی، امیدواریم "تراسسنتر" به یکی از بهترین مجتمعهای تجاری تهران و حتی ایران تبدیل شود.