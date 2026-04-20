به گزارش ایلنا به نقل از تاس،‌ سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه گفت که امیدوار است مذاکرات میان ایران و آمریکا ادامه یابد.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، ضمن شکننده توصیف کردن وضعیت در تنگه هرمز، از آمادگی مسکو برای کمک به مذاکرات آمریکا و ایران خبر داد.

وی طی نشست خبری در کرملین گفت: «روسیه امیدوار است که مذاکرات بین ایران و آمریکا ادامه یابد و هیچ بازگشتی به سناریوی درگیری نظامی وجود نداشته باشد».

