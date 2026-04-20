انهدام ۴ تانک اسرائیلی توسط مینهای حزب الله در جنوب لبنان
حزب الله لبنان خبر داد که ۴ تانک اسرائیلی در پی انفجار مینهایی که پیشتر توسط نیروهای این جنبش در جنوب لبنان کار گذاشته شده بود، منهدم شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزب الله لبنان خبر داد که ۴ تانک اسرائیلی در پی انفجار مینهایی که پیشتر توسط نیروهای این جنبش در جنوب لبنان کار گذاشته شده بود، منهدم شدند.
این جنبش افزود که این انفجار منجر به انهدام چهار تانک مرکاوا شده است و پیش از آنکه دشمن اقدام به خارج کردن آنها از محل حادثه کند، مشاهده شد که دچار آتشسوزی شدند.
حزب الله اعلام کرد که این انفجار حین اقدام اسرائیل برای نقض جدید آتشبس رخ داده است.