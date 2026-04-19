به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و «عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان طی یک تماس تلفنی در رابطه با تحولات در رابطه با تنگه هرمز و جنگ علیه ایران گفت‌وگو کردند.

گزارش‌های روزنامه‌ها و کانال‌های محلی حاکی از آن است که این تماس در چارچوب اقدامات دیپلماتیک پیش از اعلام واشنگتن و تهران مبنی بر گام‌هایی برای کاهش تنش و باز کردن کشتیرانی در تنگه هرمز به کشتیرانی تجاری صورت گرفته است.

به گفته این منابع، دو طرف در مورد تحولات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ترتیبات برای تامین امنیت مسیرهای دریایی در خلیج فارس و نقش پاکستان در تسهیل تفاهمات بین واشنگتن و تهران، به موازات سایر تماس‌هایی که ترامپ با «شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، انجام داده است، گفت‌وگو کردند.

این گزارش‌ها حاکی از آن است که این تماس در اوج اقدامات دیپلماتیک و نظامی پاکستان، از جمله سفر ژنرال عاصم منیر به تهران و دیدار او با مقامات ایرانی، همراه با رایزنی‌های فشرده با مقامات عالی‌رتبه آمریکایی، از جمله «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای مدیریت بحران منطقه‌ای، صورت گرفته است.

